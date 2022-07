Gossip TV

"Ci sono stati naufraghi all'Isola dei Famosi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese", la denuncia di un ex naufrago, intervistato a Superguidatv.

Il giovane modello campano, Gennaro Auletto è stato uno dei naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Auletto è stato eliminato nel corso della ventitreesima puntata del reality, dopo aver perso al televoto flash contro Pamela Petrarolo.

Isola dei Famosi, ex naufrago denuncia favoritismi nel reality

Un'esperienza breve, quella per il bel 21enne italo-marocchino ma molto intensa come tutti coloro che hanno soggiornato anche per poco tra le intemperie dell'Honduras Intervistato da Superguidatv l'ex naufrago ha denunciato alcuni favoritismi avvenuti nel reality che hanno, secondo lui, favorito palesemente alcuni concorrenti.

"Quando ho parlato di favoritismi, mi riferivo ad Edoardo Tavassi e penso che altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio. Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese."

Sul bel rapporto che era nato con Mercedesz Henger, Auletto ha dichiarato:

"Onestamente non ho mai pensato che potesse nascere qualcosa tra me e Mercedesz. Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicolas Vaporidis. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l’hanno confermato."

Gennaro ha infine commentato il vincitore del reality, Nicolas Vaporidis:

"Nicolas ha meritato di vincere. Ha dimostrato a tutti di essere il naufrago per eccellenza e la sua permanenza di 99 giorni è un traguardo storico."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi