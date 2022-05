Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi insultata: la naufraga reagisce malissimo

Gossip TV

Gennaro Auletto, nuovo volto de L’Isola dei Famosi, fa infuriare Guendalina Tavassi che giura vendetta.

Guendalina Tavassi è tra le personalità più forti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e non ha alcuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa dal nuovo arrivato, Gennaro Auletto. Il naufrago ha fatto una battuta caustica sulla romana, che promette di vendicarsi alle Nomination e si sfoga con il fratello Edoardo Tavassi.

Isola dei Famosi, Gennaro Auletto fa infuriare Guendalina Tavassi

In Honduras la situazione tra i naufraghi sta lentamente degenerando e vecchie antipatie si trasformano in nuove alleanze, quando il gruppo si sente minacciato dai nuovi arrivati o vede in loro un atteggiamento falso, proteso alla strategia per raggiungere la vittoria. Così, Guendalina Tavassi ha deciso di scavare più a fondo e capire il vero scopo dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi. La romana non vede di buon occhio il rapporto tra Mercedesz Henger e il fratello Edoardo Tavassi, messo in guardia da coloro che gli sono più vicini al punto da prendere le distanze dalla bella naufraga, certo che lei stia giocando con i suoi sentimenti.

Effettivamente la vita privata di Mercedesz si sta trasformando in un capitolo di un romanzo rosa e alcune date non coincidono con la versione dei fatti inizialmente raccontata ad Edoardo. Ma Henger non è l’unica nemica giurata di Guendalina, dal momento che anche il nuovo arrivato Gennaro Auletto non le ispira particolarmente fiducia. Quando il partenopeo, poi, ha fatto una battuta di spirito decisamente feroce, Guendalina è esplosa e si è sfogata con il fratello.

“Occhio a quel Gennaro, prima ha fatto una battuta… Poi già che mi ha nominato! Lo faccio anche io la settimana prossima con lui. Io ho detto che si vede che ha vent’anni, e lui ha rosicato e mi ha detto “meglio io così a 22 che tu così a 36”, io ho fatto finta di non sentire ma me la sono legata al dito”.

Gennaro ha provocato l’ira di Guendalina che, già ferita dal fatto che avesse fatto il suo nome durante le Nomination, promette di vendicarsi del naufrago, ripagandolo con la stessa moneta. Nel frattempo, ignaro di aver provocato il risentimento di Tavassi, Gennaro è finito nel mirino di Estefania Bernal. La sensuale modella, accantonato il flirt con Roger Balduino dopo aver scoperto tutta la verità sul rapporto tra il brasiliano e la ex Beatriz Marino, sembra aver messo gli occhi sul nuovo naufrago, sebbene sostenga di voler pensare al suo percorso a L’Isola totalmente in solitaria.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.