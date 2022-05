Gossip TV

I quattro ex naufraghi dell'Isola dei Famosi: “Non gli hanno voluto fare un nuovo contratto", l'indiscrezione.

Dopo aver comunicato del prolungamento del reality dell'Isola dei Famosi, nel corso del penultimo appuntamento con l'adventure game di Canale 5, hanno deciso di dire addio alla loro avventura ben quattro naufraghi: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez, gli ultimi due confinati a Playa Sgamada.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez non torneranno più in studio: il motivo

Durante la ventesima puntata dell'Isola, in studio, gli ex concorrenti non erano però presenti come consuetudine per tutti gli eliminati del reality. In molti utenti e telespettatori si sono chiesti il motivo, soprattutto perché alcuni di loro sono stati devi veri e propri pilastri dell'edizione. A svelare il perché, ci ha pensato il portale Biccy. Ecco cosa si legge sul sito:

"Una fonte molto vicina ad uno di loro quattro ha contattato Biccy ed ha dichiarato apertamente che gli autori del reality non gli hanno voluto fare un nuovo contratto per presenziare in studio insieme agli altri naufraghi eliminati. Chi si ritira, infatti, perde il diritto di presenziare in studio percependo il proprio cachet."

La produzione del reality, avrebbe dunque deciso di fare a meno degli ex naufraghi nei confronti dei quali avrebbe deciso di non prolungare ulteriormente il contratto. Si direbbe un vero peccato anche per i commenti irriverenti e poco diplomatici ad esempio della Tavassi, grande protagonista del reality, nei confronti del fratello Edoardo ancora in corsa sull'Isola per lo scettro o per conoscere ulteriormente il giovane romano Alessandro in un contesto diverso da quello dell'Honduras, pronto a sostenere la madre Carmen dall'Italia, la donna che ha definito come quella che sarà sempre la più importante della sua vita...

