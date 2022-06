Isola dei Famosi: Guendalina ed Edoardo Tavassi spiazzano Nicolas Vaporidis con una emozionante lettera (VIDEO)

Gossip TV

Nicolas Vaporidis in lacrime per Edoardo e Guendalina Tavassi: "A L'Isola dei Famosi abbiamo trovato molto più di un amico".

La finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha visto trionfare Nicolas Vaporidis. Proprio quest'ultimo, durante la serata, ha ricevuto una bellissima lettera da parte di Guendalina ed Edoardo Tavassi, una vera e propria dichiarazione d'amore frutto della loro bellissima amicizia nata in Honduras.

Nicolas Vaporidis spiazzato dai fratelli Tavassi a L'Isola dei Famosi

Momento davvero emozionante durante la finale de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 27 giugno 2022 su Canale 5. Prima di scoprire il vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi, Nicolas Vaporidis ha ricevuto in diretta una lettera da parte di due suoi ex compagni di gioco. Stiamo parlando dei fratelli Tavassi:

Non siamo andati all'asilo insieme, non siamo cresciuti insieme ma la vita ci ha fatto incontrare e sull'isola abbiamo trovato molto più di un amico, una persona speciale che porteremo sempre con noi....

A prendere la parola è stato poi Edoardo, che ha continuato affermando:

Sull'isola sei stato la persona che mi ha dato forza per andare avanti anche quando credevo di non farcela. Quando sono uscito ho sentito un vuoto che non era la voglia di andare in finale, ma l'idea di non vivere un'emozione del genere insieme a te. Non sei solo un amico, ma il fratello maggiore che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato. Benvenuto nella famiglia Tavassi, ti vogliamo bene.

Parole di grande stima e affetto che hanno provocato la reazione immediata di Nicolas. L'attore romano, visibilmente provato ed emozionato per la sorpresa ricevuta, ha ringraziato Guendalina ed Edoardo rivelando:

Grazie ragazzi! Quanto mi manchi Edo! Non sapete quanto mi mancate, grazie e non potevate farmi regalo più bello. Questa cosa l'avrei voluta vivere con te fino alla fine, appena torno a Roma le prime persone che passo a trovare siete voi due.

