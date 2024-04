Isola dei Famosi, gaffe di un concorrente: "Altri lanciati dall'elicottero, io sazio e in motoscafo"

Gossip TV

Uno dei concorrenti dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi si è lasciato andare a un commento poco lusinghiero verso il programma, commettendo una gaffe! Ecco cosa ha detto!

L'Isola dei Famosi è iniziata da appena due puntate, ma è già sorta la prima polemica. Il reality è tornato con una nuova edizione, condotta da Vladimir Luxuria e con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Honduras è Elenoire Casalegno. In occasione della seconda puntata, andata in onda ieri sera su Canale5, sono sbarcati sull'isola due nuovi naufraghi: Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. E sono state le parole del primo che si sono rivelate una gaffe clamorosa per il programma! Ecco cosa è successo!

Isola dei Famosi, Francesco Benigno protagonista di una gaffe: "Gli altri lanciati dall'elicottero, io invece..."

I social non perdonano e un commento cancellato di Francesco Benigno ha fatto comunque il giro del web, diventando la prima gaffe del naufrago, prima ancora di mettere piede sull'isola. In risposta a un commento di un hater, infatti, l'attore si è lasciato andare a un'esternazione sulle condizioni di arrivo dei naufraghi prima di lui, costretti a lanciarsi - come è sempre accaduto - da un elicottero. Al contrario, ci ha tenuto a specificare Benigno, lui è arrivato comodamente seduto su un motoscafo, direttamente sulla spiaggia dell'isola.

Il commento in questione era stato pubblicato su Instagram da Benigno, per poi essere immediatamente cancellato:

"L’8 li lanciano uno dietro l’altro dall’elicottero e basta mentre io arrivo tre giorni dopo spaparanzavo in motoscafo e sazio. Spero che riusciranno in tre giorni a montare la capanna e stanno già mezzo sclerati. Inoltre non ci sono alla prima puntata ma mi viene pagata lo stesso. Quindi fatti due conti e continua a rosicare"

L'attore, resosi conto della gaffe tremenda, ha poi provveduto a cancellare le sue parole, ma non ha fatto in tempo a bloccare la condivisione dello screenshot che ha poi fatto il giro della rete ed è stato ricondiviso anche dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi