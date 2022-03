Isola dei Famosi, gaffe della produzione: diffusa la Foto di una concorrente segreta!

Gossip TV

La produzione de L’Isola dei Famosi pubblica la foto di una concorrente, che avrebbe dovuto rimanere segreta.

Un piccolo errore può portare alla creazione di una valanga pronta a sommergere di spoiler il pubblico de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, è apparsa la Foto di una naufraga che non è stata annunciata con il resto del cast ufficiale del programma di Ilary Blasi, con tutta probabilità trattandosi di una concorrente a sorpresa da inserire a percorso avviato. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, la produzione fa una clamoroso spoiler

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sbarcherà lunedì, 21 marzo 2022, su Canale5 ed è già polemica per il cast. Ilary Blasi torna al timone della conduzione, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e dall’inviato speciale Alvin, che seguirà il percorso dei naufraghi direttamente dall’Honduras. Nelle ultime ore, dopo i commenti nati dalla rivelazione del cast al completo che non sembra entusiasmare tutti i fan, è stato commesso un imperdonabile errore da parte della produzione.

Sul sito ufficiale del reality show, infatti, è apparsa la foto di una naufraga che avrebbe dovuto rimanere segreta, non figurando nel gruppo di partecipanti diffuso dai canali social. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti, ex volto del Grande Fratello Vip e personalità contestata quanto catalizzante, che a questo punto è con certezza una delle naufraghe ufficiali de L’Isola. Con tutta probabilità, Patrizia entrerà a corsa avviata, come è successo durante l’ultima stagione, per movimentare le sorti del gruppo, cambiare gli equilibri precari e portare una ventata di novità in Honduras.

Al momento, gli addetti ai lavori si sono guardati bene dal confermare l’errore, ma siamo certi che qualche testa salterà nelle prossime ore. Nel frattempo, ricordiamo che il cast al momento è composto da: Antonio Zequila, Estefania Barnal, Ilona Staller, Blind, Nicolas Vaporidis, Marco Melandri, Roger Balduino, Jovana Djorkevic, Floriana Secondi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Roberta Morise, Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, i Cugini di Campagna.

