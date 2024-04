Isola dei Famosi, Francesco Benigno torna sui social: "Ha tutto in mano il mio avvocato"

Nel corso della quarta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda giovedì 18 aprile 2024, Vladimir Luxuria ha affrontato il caso di Francesco Benigno che è stato squalificato dal reality show.

La conduttrice ha ribadito che l'attore siciliano si è macchiato di azioni molto gravi che la produzione ha deciso di non mostrare. Secondo quanto poi ha rivelato il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso di una diretta radio, Benigno avrebbe minacciato con un bastone Artur Dainese durante un'accesa lite avvenuta nei giorni scorsi. Il 56enne siciliano, dopo aver informato tutti i telespettatori di aver subito un provvedimento ingiusto e di aver agito per vie legali contro Mediaset e Banijay Italia, è tornato ieri sui social annunciando di aver deciso di tornare in Italia:

“Faccio questo video perché il mio avvocato me lo ha permesso. Voglio tranquillizzare tutti voi. Siete stati e siete dalla mia parte. Mi avete sostenuto. […] Online gira voce che sono morto, così faccio questo video di pochi minuti per rassicurare tutti. L’attore ha poi continuato: Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e questa immensa marea di gente che avrebbe voluto che io potessi rientrare a L’Isola dei Famosi. In merito però non posso dire niente, ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente segue la vicenda. Domattina mi metterò in viaggio per rientrare in Italia e raggiungere la mia famiglia. Dopodiché il mio avvocato mi farà sapere. Al momento non posso aggiungere niente”.