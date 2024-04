Isola dei Famosi, Francesco Benigno nuovi retroscena sulla sua squalifica

Gossip TV

In una lunga diretta social, l'attore palermitano Francesco Benigno, ha raccontato cosa è successo con gli autori prima e dopo la sua squalifica dall'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del reality show ha raccontato dettagliatamente quando e come è stato contattato per partecipare all'Isola e come sono andate le cose quando ha subito il provvedimento per il quale ha dovuto lasciare la sua avventura.

Isola 2024, la verità di Francesco Benigno

Il 21 novembre 2023, Benigno è stato contattato dalla responsabile del casting della società di produzione di Banijai. Successivamente, ha atteso l'accordo economico e pare sia stata una lunga trattativa con un responsabile di Mediaset e il suo agente e ha dovuto affrettare i tempi per il passaporto perché l'ok è arrivato tardi da parte della produzione. L'attore racconta poi di aver girato la clip di presentazione nella quale un autore lo voleva costringere a parlare del padre con cui Benigno , scomparso dieci anni fa e con cui non aveva più rapporti e sembra che in quell'occasione i rapporti con gli autori sono diventati molto tesi.

In un clima quindi ben poco disteso, gli autori avrebbero colto l'occasione di squalificarlo dopo una lite. Ecco il racconto di Benigno sulla discussione:

"Hanno detto non possono far vedere le immagini, potevano far sentire audio, mettere qualche bip, anche mio figlio ha detto non hanno proprio niente. Nelle immagini dice un autore che io mi avvicino, Peppe mette le mani davanti gliele sposto per parlare, continua, lui mi aggredisce, prendo un legnetto che loro lo hanno fatto diventare una trave, quando vedo che non si avvicina lo butto a terra. Fate uscire questi video."

"Il produttore mi dice: hanno visto le immagini, il giorno prima hai litigato con Maitè, poi con Peppe con il machete, io le mani dietro la schiena, poi con Artur e loro suppongono che tu un giorno potresti andare oltre le espressioni verbali e potresti andare oltre. Fate vede le immagini dove Daniele sgrida Artur di smetterla di insultarmi. Prima mi ero ritirato… io ho due cogli*** cosi, ho affrontato le peggiori difficoltà nella mia vita vuoi che mi metto a piangere, quando ho detto a mia moglie di non venire mai in studio di non farsi sfruttare."

L'attore ha promesso altre dirette per continuare a voler fare chiarezza e raccontare tutta la sua verità.

