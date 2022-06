Isola dei Famosi, forti tensioni tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè (VIDEO)

Gossip TV

Scintille tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè, a causa dei un altro naufrago de L’Isola dei Famosi.

A Cayo Cochinos c’è aria di rivoluzione e tutti si scontrano con tutti. Infastidita dall’atteggiamento di Luca Daffrè durante la discussione a proposito dell’idea di Nick, Mercedesz Henger affronta faccia faccia il leader de L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Mercedesz diventa una furia: tutta colpa di Luca Daffrè

La discussione scoppiata a L’Isola dei Famosi contro i consigli di Nick sulla divisione delle razioni di cibo si sta ripercuotendo sull’umore di altri naufraghi. Mercedesz Henger, in particolare, si è mostrata particolarmente infastidita dall’atteggiamento di Luca Daffrè, accusando il naufrago di averla zittita in malo modo, non dandole l’occasione di dire la sua su una questione che riguarda l’intero gruppo. Mercedesz ha spiegato la sua posizione a Luca il quale, tuttavia, non ha preso bene le insinuazioni della naufraga e ha ammesso di non aver compiuto quel gesto per prevaricarla, bensì per chiederle tacitamente di non interromperlo e fargli ultimare il suo discorso.

Vedendo Henger più agguerrita che mai, Luca ha fatto notare che a che Carmen Di Pietro è solita zittire tutti con gesti ed espressioni, ma che guarda caso nessuno l’ha mai rimproverata, insinuando che Mercedesz abbia deciso di tacere in quel caso per non inimicarsi una delle concorrenti più forti. La naufraga ha negato, per poi sfogarsi con Estefania Bernal, che si è detta d’accordo con Mercedesz.

“E che cavolo, sta lì in mezzo ripetendo le stesse cose a ripetizione, uno vuole esprimere la propria opinione perché siamo tutti coinvolti, e sta lì che ti zittisce. Ha preso troppo sul serio questa cosa del leader… Luca si mette davanti, non si sposta e gli devo girare intorno”.

Mentre l’ex di Edoardo Tavassi fa il provino per L’Isola, la tensione sale alle stelle e di certo tutte queste discussioni si rifletteranno nel corso della prossima diretta e sulle Nomination. Del resto la Finale si avvicina e tutti i naufraghi vogliono conquistare un posto in prima fila, per giocarsi la vittoria.

