Isola dei Famosi, in arrivo l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi? Il gossip sulla papabile naufraga

Angelica Livraghi nuova naufraga de L’Isola dei Famosi? Ilary Blasi ha deciso cosa accadrà all’ex fidanzata di Edoardo Tavassi.

In attesa di conoscere cosa accadrà nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, un gossip succulento su Edoardo Tavassi ha preso piede nelle ultime ore. Sembra che Ilary Blasi abbia fatto il provino a Angelica Livraghi, ex fidanzata del naufrago nonché ex concorrente del Grande Fratello che ha condiviso la casa di Cinecittà con Guendalina Tavassi.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi vuole l’ex di Edoardo Tavassi in Honduras?

Edoardo Tavassi è senza dubbio uno dei concorrenti più amati della sedicesima edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo accento romano e la sua schiettezza, infatti, il naufrago ha conquistato in pochissimo tempo gli spettatori e gode di un posto speciale anche nel gruppo di naufraghi che popolano l’Honduras, spesso alla ricerca del suo parare su fatti quotidiani o su discussioni importanti. Edoardo non ha trovato l’amore a L’Isola, dal momento che il feeling con Mercedesz Henger si è interrotto dopo alcune rivelazioni sulla vita privata della naufraga, ed Estefania Bernal non ha mai pensato a lui se non come ad un amico.

Mentre si vocifera che Edoardo stia mentendo e viva ancora con la sua ex fidanzata Lucia, un’altra storica ex ha fatto il provino per il reality show di Canale5. Stiamo parlando di Angelica Livraghi, volto dell’undicesima edizione del Grande Fratello dove conobbe Guendalina Tavassi. Ed è proprio Angelica a rivelare alle pagine di Mio di essere stata contattata dalla Blasi, che l’ha tuttavia lasciata in panchina preferendole altre candidate.

Un vero peccato se si pensa che Livraghi non solo ha avuto un breve affaire amoroso con Tavassi ma non ha neppure un rapporto perfetto con Guendalina, dato che le due hanno spesso e volentieri litigato fuori e dentro Cinecittà. L’ingresso di Angelica in qualità di naufraga, dunque, avrebbe senza dubbio portato un po’ di pepe tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

