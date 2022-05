Isola dei Famosi, ex naufrago vuota il sacco e rivela: "È tutto vero, non danno..."

Gossip TV

L'ex naufrago Luca Vismara racconta la verità sui presunti chirurghi estetici a L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera, venerdì 27 maggio 2022, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex naufrago Luca Vismara ha deciso di intervenire e raccontare tutta la verità sui presunti chirurghi estetici presenti in Honduras.

Lua Vismara difende L'Isola dei Famosi dalle accuse

Bomba su L'Isola dei Famosi. Stando a quanto riportato da Biccy, negli ultimi giorni è iniziato a girare un pettegolezzo secondo il quale in Honduras ci sarebbe un chirurgo estetico incaricato di far "ritocchini" alle naufraghe. A smentire l'accusa, lanciata dal medico chirurgo Dvora Ancona, ci ha pensato l'ex naufrago Luca Vismara:

Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. - ha dichiarato Vismara difendendo il programma dalle accuse - Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno.

"Tutti lo sanno che L’Isola è finta"... ragazzi ma cosa dite, non è assolutamente vero. Io ho perso 19 kg in 2 mesi e mezzo. Ovviamente chiedevo cibo e non mi è mai stato dato nulla, mai lo giuro. Basta vedere le mie foto dell’inizio e della fine del programma. Ho cominciato l’Isola che pesavo circa 69 kg e ho chiuso con 19 kg in meno dell’inizio.

