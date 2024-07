Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno: "Lavorare in Honduras non è stato facile. Condurre? mi piacerebbe"

Gossip TV

Elenoire Casalegno, in un’intervista rilasciata a Chi ha raccontato la sua avventura come opinionista nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

Isola 2024, Elenoire Casalegno: "Spesso non mi è stato dato quello che magari dal punto di vista professionale meritavo"

Su chi si è complimentato sul lavoro, in un'edizione senza altro non semplice per via dei tanti ritiri che hanno condizionato in parte anche gli ascolti, la Casalegno ha dichiarato:

"E ne sono contenta. Non vivo dei commenti altrui, ma un riconoscimento non mi dispiace,so quanto mi e costato, non stavo

in uno studio con sgabello e aria condizionala"

Sulla possibilità magari di condurre un giorno il realty, la showgirl ha affermato:

"E mi farebbe piacere. Sincera? Spesso non mi è stato dato quello che magari dal punto di vista professionale meritavo. Per tanti fattori, certo. Devo per esempio ammettere che da ragazza non ero particolarmente diplomatica. E poi sono una nata libera, cresciuta libera e che morirà libera. Spesso mi devo scordare il consenso. Oggi mi piaccio più di ieri, anche se conosco la gravita, Newton e so che la mela cade a terra.."

L'intervista si è poi concentrata su alcuni temi più privati, come l'amore e sua figlia Swami (nata dalla relazione della showgirl con DJ Ringo) che oggi ha 24 anni.

"Oggi so che un grande amore non mi chiederebbe di rinunciare a tutto. Mai. Diciamo che sarebbe ora del mio "per sempre": ho 48 anni.. da grande ti predisponi di più ad amare davvero, che significa che sei felice di leggere la felicità negli occhi dell'altro. Oggi? Un uomo veloce, uno a cui non devo spiegare nulla: io non sono una traduttrice, non sono una badante e non sono la sua mamma."

"Quando Swami è nata avevo 23 anni. E con un figlio per forza (d'animo) e per amore ti metti sui binari. Poi, due anni fa è andata a vivere da sola, ho avuto uno sbandamento: io e lei siamo cresciute insieme ed è l'unica persona con la quale ho condiviso la vita. Quando è uscita non ho avuto un approccio sportivo, ho continuato a fare la spesa per due per un pezzo. Solo dopo mesi mi sono resa conto che da 23 anni non ero cosi indipendente"

Elenoire Casalegno è una conduttrice televisiva, attrice e modella italiana, nata il 28 maggio 1976 a Savona, Italia. È diventata una figura nota nel mondo dello spettacolo italiano grazie alla sua carriera eclettica e alla sua presenza carismatica. Elenoire ha iniziato la sua carriera come modella, ma ha presto ampliato il suo repertorio lavorativo entrando nel mondo della televisione. Ha condotto vari programmi televisivi, tra cui "Jammin'" su Italia 1, "Pressing Champions League", e "Il pranzo della domenica". È stata anche una delle concorrenti del reality show "Grande Fratello VIP" nel 2016, dove ha attirato l'attenzione del pubblico per la sua forte personalità. Oltre alla televisione, Elenoire ha lavorato anche come attrice, apparendo in alcune produzioni cinematografiche e televisive. È nota per il suo stile elegante e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e generi, che le hanno garantito una lunga e variegata carriera nel mondo dello spettacolo italiano.

