Isola dei Famosi, ex naufraga confessa: "Ecco perché ho deciso di lasciare la mia carriera"

Una nota ex naufraga de L'Isola dei Famosi si è raccontata in un'intervista, svelando cosa l'ha spinta ad abbandonare il mondo della tv. Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato.

Ospite di Storie di donne al bivio, una nota ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sul perché ha deciso di abbandonare il mondo della tv. Stiamo parlando di Alessia Merz, nota per aver debuttato con Non è la Rai e per aver preso parte a diversi reality e programmi tv, tra cui il reality di Canale5.

Isola dei Famosi, Alessia Merz svela perché ha lasciato la sua carriera

Oggi, Alessia Merz è lontana dalle telecamere e vive una vita totalmente diversa: è sposata con un ex calciatore, Fabio Bazzani, ed è la mamma di due figli, Niccolò e Martina. Nel 1992, Alessia fece parte del programma di Non è la Rai ed è diventata poi velina insieme a Cristina Quaranta a Striscia la Notizia. Ha preso parte come ospite fissa a Quelli che il calcio e nei primi anni 2000 ha recitato in diversi film, intraprendendo anche una carriera come attrice.

Nel 2004 partecipa alla seconda edizione de L'Isola dei Famosi, all'epoca condotta da Simona Ventura. Conosce e sposa dopo un anno di fidanzamento Fabio Bazzani e con la maternità arriva la scelta di abbandonare il mondo della tv. Torna per brevi apparizioni in alcuni programmi per raccontare della sua vita e della scelta di lasciare la sua carriera. A Storie di donne al bivio ha rivelato che non è stato per lei difficile rinunciare al lavoro, perché desiderava costruirsi una famiglia:

"Oggi sono una mamma-taxi. Se mi è costato abbandonare la mia carriera? Assolutamente no, è una cosa che ho scelto io, erano già tanti anni che lavoravo. Io dal 1992 al 2005 ho fatto tutte le esperienze, ho conosciuto tantissime persone, mi sono divertita. [...] Avevo proprio voglia di avere una famiglia, è sempre stato il mio sogno. Avere un marito e dei figli, che quindi abbiamo fatto subito, proprio perchè era un desiderio di entrambi. Fabio e io ci siamo sempre compensati molto anche caratterialmente. Stare con una persona che fa televisione non è facile, anche con uno che fa il calciatore. Ma siamo qui."

L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sul flop dell'ultima edizione

Vladimir Luxuria,al timone della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria dell'attore turco Aras Senol, è tornata a commentare gli ascolti deludenti del reality show ipotizzando i possibile motivi. A NuovoTv Luxuria ha fatto presente che sono mancate dinamiche interessanti tra i naufraghi, così come storie d'amore (da sempre molto amate e seguite nei reality show) e che anche i tanti ritiri che si sono susseguiti possono aver penalizzato l'edizione.

Secondo la conduttrice, infatti, è mancato l'elemento piccante e che facesse appassionare gli spettatori alla trasmissione:

"Ci possono essere molte cause, diciamo che è mancata la ‘tresca’, un ingrediente fondamentale nei reality show. Se ricordo il flirt di Belen nella mia edizione? Sì, certo. In questa edizione, invece, niente. I single c’erano, ma sonnecchiavano e quindi non è successo nulla da quel punto di vista. Poi tra per quanto riguarda il problema delle dinamiche c’è anche il fatto dei ritiri."

