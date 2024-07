Isola dei Famosi, ex amato naufrago rivela tutto: "Non lo sapeva nessuno, ecco cosa abbiamo io e Nicolas Vaporidis"

Gossip TV

L'ex amato concorrente de L'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, ricorda la partecipazione al reality show di Canale 5 lasciandosi andare a delle confessioni inedite sulla sua esperienza in Honduras.

Tempo di rivelazioni per Edoardo Tavassi. Ospite nel podcast di Leonardo Bocci, l'ex simpatico e amato naufrago de L'Isola dei Famosi si è lasciato andare a delle confessioni davvero inedite e inaspettate riguardanti la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Edoardo Tavassi senza filtri: i segreti su L'Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi. Ospite nel podcast condotto da Leonardo Bocci, il romano è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras svelando alcuni retroscena inediti. Senza mezzi termini, Edoardo ha rivelato che lui e Nicolas Vaporidis hanno rubato 20 Euro dal marsupio di un microfonista e hanno corrotto un barcaiolo honduregno per farsi portare le sigarette:

Devo raccontare una cosa. A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi. Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’. In totale abbiamo fregato 20 Euro, ma questi 20 Euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno...

Leggi anche Alvin spiazza su L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato

Tavassi, che è felicemente fidanzato con l'ex gieffina Micol Incorvaia conosciuta proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, ha continuato rivelando che, per non farsi scoprire mentre fumavano, lui e Vaporidis avevano escogitato un piano ben preciso:

Io e Nicolas andavamo in disparte, camminando chilometri e poi fumavamo. Una volta fatta sventolavamo le magliette per non fumare. Una volta uno del programma ci fa ‘puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni’. Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla iqos. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono. Però vi assicuro che ha funzionato anche con il cocco.

La rivelazione di Soleil Sorge

Ma Edoardo Tavassi non è stato l'unico a rivelare alcuni retroscena inediti su L'Isola dei Famosi. Anche l'influencer ed ex naufraga Soleil Sorge, infatti, ha rilasciato una recente intervista in cui ha raccontato un aneddoto riguardante i cameraman che sono a stretto contatto con i concorrenti:

Si tratta di intrattenimento, quindi c’è sempre una scaletta e un percorso che si crea. Ci sono personaggi selezionati per raccontare una tematica piuttosto che un’altra [...] Non ci danno le merendine di nascosto, purtroppo, lo speravo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.