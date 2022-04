Gossip TV

Nuovi scontri all'Isola dei Famosi. Licia Nunez è finita al centro delle polemiche per la prova leader: le accuse di Estefania e Roger.

Nuovi scontri sull’Isola dei Famosi. I due naufraghi leader delle due tribù, Licia Nunez dei Tiburón e Nicolas Vaporidis dei Cucaracha, hanno ricevuto una ghiotta ricompensa: due piatti fumanti di pasta. I due naufraghi hanno dovuto scegliere se mangiare un piatto intero da soli, uno ciascuno, o dividere la ciotola con gli altri compagni, escludendone però due. Nicolas e Licia hanno scelto di dividere la ricompensa con le loro tribù, facendo anche i nomi dei due da escludere.

Isola dei Famosi, Estefania accusa Licia di aver falsato la prova leader: scoppia il caso

Nicolas ha quindi escluso l'ultimo arrivato Marco Senise e Lory Del Santo che si è imbattuta in poche prove fisiche mentre, Licia, ha escluso Marco Cucolo e poi ha scelto la coppia Estefania e Roger, in quando sono due bocche da sfamare anziché due. La decisione della Nunez non è stata affatto gradita da Estefania che ha sbottato contro la naufraga.

Poco dopo infatti, la modella argentina si è scagliata contro Licia , accusandola di aver falsato la prova leader:

"Non è giusto e sai perché. Lei sa perché è diventata leader e fate questa domanda anche a lei. Ad un certo punto lei ci ha chiesto di farla vincere ed Alessandro l’ha fatto. Poi arrivata in Palapa ci ha nominato. Questa è cattiveria… a me non piace litigare ma non riesco a stare zitta."

Alle accuse della Bernal, l'attrice romana ha ribattuto:

"A me che tu mi abbia fatto vincere non mi risulta proprio. Io sinceramente penso di essermela assolutamente conquistata questa leadership. Poi di quello che pensano loro in questo momento non me ne frega assolutamente niente."

A complicare le cose per Licia, è intervenuto Alessandro, che, interpellato sulla faccenda, ha confermato l'accusa di Estefania:

"Confermo che Licia durante la prova leader ha chiesto di essere leader e di mollare la presa."

