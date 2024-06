Isola dei Famosi, Artur Dainese: "Mi viene da piangere, il mio obiettivo era..."

Gossip TV

L'ex naufrago della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, Artur Dainese, torna sui social per fare un bilancio della sua discussa esperienza nel reality show di Canale 5.

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria dell'attore turco Aras Senol. Tra i finalisti anche il modello Artur Dainese che, a pochi giorni dalla finale, è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso in Honduras e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto.

La confessione di Artur Dainese dopo L'Isola

Artur Dainese è stato senza ombra di dubbio tra i protagonisti indiscussi de L'Isola dei Famosi 2024. Sempre al centro delle discussioni con gli altri naufraghi e delle dinamiche del gioco, il modello è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5, che l'ha premiato mandandolo in finale. A fare un bilancio della sua esperienza ci ha pensato proprio il diretto interessato, che è tornato sui social non nascondendo la sua emozione per l'avventura vissuta in Honduras:

Forse questa è la prima volta che dormo più di 5 ore. Ho la faccia distrutta e anche il labbro. Volevo prendere del tempo per ringraziare tuti. Nonostante il programma è finito voi mi continuate a scrivere e mi dice che dovevo vincere e che sono il vincitore morale de L’Isola. Vi ringrazio tanto, ma è finita ragazzi. Ormai è andata così, il mio obiettivo non era vincere, ma far vedere alle persone come sono fatto e far vedere come sono fatte le altre persone con i piccoli gesti. Però è un gioco, non c’è da accanirsi qui, non ha senso che mi scrivete cose cattive e negative sugli altri concorrenti. Ognuno gioca come vuole, quindi è andata e va bene così, mettiamoci l’anima in pace.

Il finalista della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuto in questa sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria:

Non ho mai ricevuto così tanti messaggi positivi, ma solo positivi, dove tutti hanno capito il mio percorso, il mio messaggio e dove tutti erano con me e mi viene da piangere. Sono riuscito a trasmettere quello che volevo. Vi ringrazio perché è bellissimo leggere i vostri messaggi. Devo anche dire che mi fate emozionare.

Il futuro incerto de L'Isola dei Famosi

Quella de L'Isola dei Famosi di quest'anno è stata un'edizione segnata da tanti abbandoni, ritiri e polemiche. Motivo per cui, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dandolo, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria potrebbe prendersi una pausa addirittura lasciare Mediaset. Per quanto riguarda il futuro della trasmissione non si è espresso nemmerno Pier Silvio Berlusconi, che in una conferenza stampa ha ammesso di non essere soddisfatto del lavoro svolto ma di non voler puntare il dito contro Luxuria, che invece risceglierebbe subito: "Non penso sia un format arrivato alla frutta. È stato sbagliato il cast".

