Isola dei Famosi, Enrico Papi gela Ilary Blasi con una frase su Francesco Totti

Durante la puntata di ieri sera, lunedì 29 maggio, Enrico Papi ha gelato Ilary Blasi con una frase su Totti. Vediamo insieme cosa ha detto.

Ieri sera, lunedì 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, con il consueto appuntamento su Canale5. Come sempre, a ogni inizio di trasmissione, la conduttrice Ilary Blasi ha salutato i suoi opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ed è proprio quest'ultimo ad aver commesso una gaffe che ha gelato tutto lo studio: l'argomento? Francesco Totti.

Isola dei Famosi, Enrico Papi gela Ilary Blasi con una battuta su Totti

Il divorzio tra Blasi e Totti è ancora in corso e non sono mancati, fino a oggi, colpi di scena e diatribe varie. Benché tra i due i rapporti siano cordiali, anche per la presenza dei tre figli della coppia, è innegabile che una certa freddezza si sia instaurata in quello che era uno dei grandi amori dello star system italiano. Ieri sera, durante la puntata de L'Isola dei Famosi, dopo i saluti iniziali, la conduttrice ha commentato gli outfit dei suoi opinionisti, in maniera alquanto ironica e, in Enrico Papi, ha generato una risposta altrettanto ironica, che si è però rivelata una gaffe involontaria.

Enrico, infatti, ha pronunciato una frase, di cui si è subito pentito e di cui ha chiesto scusa, che conteneva un chiaro riferimento a Francesco Totti. Quando Ilary Blasi gli ha detto che stava bene vestito così, un po' da ufficiale della marina, Papi ha esordito con:

"Ti piace? Sembro un capitano. Ops, un capitano della marina, intendo. Scusa, capitano non lo dovevo dire."

Ilary è rimasta per un attimo interdetta, mentre lo studio esplodeva in applausi e gridava a gran voce il nome dell'opinionista, per stemperare la tensione. Per fortuna, anche la conduttrice alla fine ha sorriso e ha concluso la vicenda con un:

"Va bene, va bene, ci sta. Possiamo dire che ne subivo il fascino, c'era qualcosa."

