Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno: "I naufraghi non hanno ancora cercato di corrompermi per avere cibo"

L'inviata dell'Isola dei Famosi, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato se i concorrenti hanno cercato di violare il regolamento. Ecco cosa ha dichiarato Elenoire Casalegno al settimanale.

Isola 2024, Elenoire Casalegno: "Qualche difficoltà la sto incontrando anche io"

Elenoire Casalegno al settimanale edito da Mondadori ha rivelato che anche nel suo ruolo esistono oggettive difficoltà nonostante lei non viva la vita da naufraga.

"Per carattere io non scappo mai e vado fino in fondo alle cose per trarne degli insegnamenti. Poi io non sono una naufraga, non dormo sulla sabbia esposta alle intemperie, non devo digiunare. Certo, non è facile. Qualche difficoltà la sto incontrando anche io", ha rivelato la Casalegno che ha poi raccontato al sua giornata tipo in Honduras:

"Appena alzata guardo subito le notizie dall'Italia, poi vado a correre fino alle 6.30 perché poi fa troppo caldo. E quando finisco faccio una colazione abbondante e varia. Con molta frutta, che qui è buonissima, delle uova strapazzate o dei french toast. lo sto sulla terraferma e mi sposto sull'isola dei naufraghi in elicottero. Ho una casa mia con tutti i confort: due stanze, due bagni e la cucina. Quando sono arrivata ho spostato i divani perché ho il pallino del design e non mi piaceva la loro disposizione. Poi ho vuotato le valigie".

Elenoire ha poi spiegato che il suo arrivo con la barca scuola bus piena di bambini è stato un omaggio che ha voluto fare a Vladimir Luxuria, al timone del reality show dopo la sua esperienza come naufraga, inviata e opinionista:

"Ho scelto io questo ingresso, lo stesso che aveva fatto Vladimir Luxuria, bambini per omaggiarla. Mi colpisce molto vedere quanto sorridono questi ragazzini, dai 6 ai 10 anni. Non hanno nulla rispetto ai nostri bambini, eppure sembrano così felici. Fa riflettere. Forse noi non diamo importanza alle piccole cose che contano davvero".

Forse con queste parole, la Casalegno mette già fine ai rumors secondo i quali ci sarebbero state frizione tra lei e la conduttrice (nella scorsa puntata, la showgirl è stata infatti interrotta bruscamente dalla padrona di casa.

Infine, l'inviata dell'adventure game di Canale 5, ha rivelato che per il momento ancora nessuno ha cercato di violare il regolamento:

"No, è ancora presto. Ma io li sorveglio costantemente. Faccio due riunioni al giorno con gli autori e studio tutti i loro comportamenti, anche quelli notturni, nulla è lasciato al caso...".

