Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: "Diana Del Bufalo? E' lei la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita"

L'ex naufrago romano è tornato a parlare della sua avventura all'Isola dei Famosi e della sua nota ex di cui ha sentito particolarmente la mancanza

Edoardo Tavassi è stato uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina Tavassi, ha esordito in un reality show per la prima volta, conquistando le simpatie e l'affetto del pubblico. Un infortunio al ginocchio ha impedito al 37enne romano di arrivare in finale e sono in tanti a pensare che probabilmente avrebbe vinto il game show di Canale 5, essendo uno dei favoritivi per la vittoria.

Isola 16, Edoardo Tavassi: "Diana Del Bufalo è la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita"

Intervistato da Novella 2000, l'ex naufrago è tornato a parlare della sua avventura in Honduras non nascondendo il rammarico per aver dovuto lasciare il reality ad un passo dalla finale.

L’Isola dei Famosi è una bellissima esperienza che tutti dovremmo vivere. Quando ci si trova in Honduras, lontano da tutto, inizi a capire l’importanza della piccole cose, cose che la quotidianità, gli impegni non ti fanno apprezzare. Ci sono momenti in cui sei veramente solo. Quando di notte ci si sveglia e si inizia a pensare, o quando dovevo controllare il fuoco. In quei momenti, al buio totale, illuminato solo dalle stelle, ho fatto una classifica di chi veramente mi stesse mancando e chi meno.

A tal proposito, Tavassi ha confessato che a mancargli di più sono state due sue ex fidanzate, tra cui la nota attrice romana, Diana Del Bufalo:

"Parenti a parte, Lucia, una mia ex che è ora una mia grande amica e socia della mia società. E Diana (Del Bufalo, ndr) anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore. Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia. E’ quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto sia cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista. Diana e Lucia si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality.

Il fratello di Guendalina, ha spiegato i motivi per cui è single:

"Non sono fidanzato per scelta. In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Invece oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo. Ha presente quanto io sia simpatico? Ecco, lei deve essere più più simpatica di me."

Nel futuro di Edoardo c'è la voglia di costruirsi una famiglia:

Sogno di sposarmi, avere una bella famiglia. In verità vivo la vita come se fosse un libro da riempire di esperienze. Però prima di fare un passo importante, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre.

