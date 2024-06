Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa svela qual è stato il momento più difficile e poi ammette: "Avrei voluto vincere, ma..."

Gossip TV

L'amato finalista della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa, racconta tutte le emozioni vissute in Honduras e rompe il silenzio su una sua possibile partecipazione ad altri reality show.

Edoardo Stoppa è il vincitore morale della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Superguidatv, l'ex naufrago e inviato di Striscia la Notizia ha ricordato la sua lunga esperienza nel reality show condotto da Vladimir Luxuria rivelando quali sono stati i momenti più belli e quelli più difficili vissuti in Honduras.

I retroscena di Edoardo Stoppa

L'Isola dei Famosi 2024 si è conclusa lo scorso 5 giugno con la vittoria dell'attore turco Aras Senol. Tra i concorrenti più amati e apprezzati dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, però, c'è sicuramente Edoardo Stoppa che, in una nuova intervista rilasciata a Superguidatv, ha ammesso:

Non nascondo che facendo questo percorso mi sarebbe piaciuto arrivare in fondo come vincitore. Sono contento però che abbia vinto Aras perché in questi due mesi è diventato veramente mio amico tanto che ci sentiamo spesso. Lui è una bravissima persona e lo stimo davvero tanto. Ovviamente se poi avessi vinto io sarei stato più contento. Nonostante Aras sia ad Istanbul, lo sento tutti i giorni ed è sicuramente una persona che frequenterò.

L'ex naufrago de L'Isola ha poi continuato rivelando quali sono stati i momenti più belli e quelli più difficili vissuti in Honduras e quando ha capito di essere diventato per il gruppo un vero e proprio punto di riferimento:

E’ difficile convivere con lo spirito dell’Isola. Il momento più brutto sono state le sorprese dello spirito dell’Isola che non sono mai buone. Il momento più bello è stata una maggiore conoscenza di me stesso e la riacquisizione di alcuni valori che professo ai miei figli come l’importanza del cibo. Da quando sono rientrato dall’Isola prima di mangiare, io e la mia famiglia ci fermiamo e ringraziamo per quello che abbiamo. E’ importante non dare tutto per scontato [...] Gli altri naufraghi si erano accorti che per qualsiasi cosa potevano fare affidamento su di me. Mi ero accorto di essere diventato un punto di riferimento nelle attività pratiche. Il fatto di essere più grande di tutti ha sicuramente giovato tanto che in molti mi consideravano il saggio del gruppo.

Edoardo Stoppa: da L'Isola 2024 al Gf o Pechino Express?

Conclusa l'esperienza a L'Isola dei Famosi, Edoardo è pronto a rimettersi in gioco in qualche altro reality show? A proposito di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello (che tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5) e Pechino Express, l'ex naufrago sembra avere le idee molto chiare:

Assolutamente no. Con i reality ho chiuso. Il Grande Fratello poi a differenza dell’Isola dei Famosi ti costringe a stare in degli spazi chiusi. Non vedrei delle grandi occasioni per farmi conoscere meglio. Pechino Express in coppia con Juliana invece? Ci potrei fare un pensierino però non nell’immediato. Magari tra qualche anno, quando i bambini saranno diventati più grandi. Pechino Express sarebbe divertente visto che io e Juliana amiamo viaggiare.

