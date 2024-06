Amici 23, Mida rompe il silenzio su Anna Pettinelli e svela di essere stato contattato da una star internazionale

Gossip TV

Il finalista della 23esima edizione di Amici, Mida, ricorda la sua lunga e intensa esperienza nel talent show e svela di essere in contatto con l'artista Danny Ocean: collaborazione in arrivo tra i due cantanti?

Mida, nome d'arte di Christian Mida, è stato uno dei protagonisti indiscussi della 23esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini, il cantante di Rossofuoco ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola e rivelato di essere in contatto con la star internazionale Danny Ocean.

Mida replica alle critiche dopo Amici

Dopo Sarah e Marisol Castellanos, anche Mida è stato ospite del format Dimmi di te. Intervistato dalla sua coach Lorella Cuccarini, il finalista della 23esima edizione di Amici si è raccontato senza filtri e ricordato la sua incredibile esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Esperienza in cui non sono mancate le critiche, soprattutto da parte della professoressa Anna Pettinelli:

Sono un po’ permaloso ma il percorso ad Amici mi ha aiutato a migliorare come persona. Le critiche di Anna Pettinelli? Alla fine è il gioco, va bene così. Non mi aspettavo di ricevere così tanti schiaffi in faccia, ero sicuro dei miei mezzi e di quello che portavo. Sono fiero di me per come ho retto botta e per la testa che ho avuto sia psicologicamente che nel lavoro. Secondo me ho reagito bene. Lì dentro sei costretto a fare i conti con chi sei veramente. Ti rendi conto di piccoli dettagli di te stesso. Pensavo che Amici fosse più semplice visto da fuori, invece si lavora tanto. Ci sono dei ritmi di lavoro veri e se non stai dietro a quella roba lì non è facile. Il mio punto di forza è stata la mia determinazione e il mio lavoro. Il mio punto di debolezza è stato il mio ego, in senso buono.

Durante il suo percorso nella scuola di Amici 23, Mida ha stretto dei bei rapporti di amicizia. Interpellato dalla sua ormai ex insegnante, il giovane cantante ha menzionato Petit, Marisol Castellanos, Sarah Toscano e la sua fiamma Gaia De Martino. "Lì è una convivenza forzata ma ho conosciuto tante persone speciali e spero che continueremo a vederci" ha dichiarato il ragazzo, che ha poi parlato della conduttrice Maria De Filippi definendola una "mente geniale".

Collaborazione in arrivo tra Mida e una star mondiale?

Dopo Amici, Mida sogna in grande! Rispondendo alle sei domande ‘Dimmi di più’, l'ex allievo del talent show di Canale 5 ha svelato che il ‘duetto dei suoi sogni’ sarebbe con Justin Bieber e raccontato un retroscena davvero inedito. Il cantante ha confessato di essere in contatto con la star internazionale Danny Ocean:

Sono ambizioso – forse adesso più di prima perché ho più strumenti per ambire a sempre di più – e in questo momento sto cercando di concretizzare una carriera in spagnolo. Lo sto già progettando, spero anche nelle collaborazioni [...] Danny è uno dei miei artisti internazionali preferiti e ora c’è proprio un contatto fisico, mi ha supportato tantissimo, si è pure scritto con tua mamma per votarmi in finale. Ha contattato il suo ufficio stampa per aiutarmi, per farti capire quanto è una brava persona che aiuta. Quando ho cantato la sua cover mi ha scritto, l’ha repostata, mi ha aiutato, non potrei essere più grato. Ho scoperto tutto dopo, mentre parlavo di Danny a mia madre lei mi ha detto “guarda che lui mi ha scritto”, mi sono proprio ribaltato.

