Isola dei Famosi, Edoardo Franco confessa: "Non rifarei l'Isola, ecco qual è stato il momento più difficile"

Lo chef finalista della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, Edoardo Franco, fa un bilancio della sua lunga esperienza in Honduras e rompe il silenzio sulla vittoria dell'attore turco Aras Senol.

Edoardo Franco è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Intervistato da Superguidatv, il vincitore di Masterchef Italia ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e commentato la vittoria dell'attore turco Aras Senol.

La confessione di Edoardo Franco dopo L'Isola

A distanza di una settimana dalla finale de L'Isola dei Famosi 2024, andata in onda lo scorso mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5, l'ex naufrago Edoardo Franco ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui si è raccontato e ricordato la sua intensa esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Un'esperienza indimenticabile, ma che non rifarebbe:

No, non la rifarei. Nel senso che è un’esperienza che va fatta una volta nella vita e una è sufficiente. La descriverei come una prova di resistenza più mentale che fisica perché secondo me è una sfida contro il tempo, contro i tuoi pensieri e contro te stesso. Le persone possono pensare che la sfida più difficile è fare la fame invece nel mio caso era l’ultimo dei problemi. La mia sfida è stata gestire i miei pensieri, non cadere nello sconforto, accettare il fatto che il tempo scorresse lento e che nonostante io volessi tornare a casa, in realtà non volevo perché volevo arrivare sino in fondo. Quindi per me l’Isola è resilienza, resistenza, una lotta contro te stesso dal punto di vista mentale.

Il naufrago finalista de L'Isola dei Famosi 2024 ha poi continuato svelando qual è stato il momento più bello e quello invece più difficile vissuto in Honduras:

Il momento più bello è stato quando è venuto a trovarmi la mia ragazza Valentina, quando abbiamo acceso il fuoco con la squadra rossa che è stato un qualcosa di totalmente inaspettato per tutti. E poi i momenti di quotidianità... Il momento più brutto è stato, nel mio caso, quando mi sono ammalato e ho preso il covid e son dovuto stare in isolamento per 10 giorni. Quello è stato il momento in cui sono andato più nel panico perché mi sono detto già è dura, ora sono pure isolato [...] Mi sono perso i giorni un po’ più ‘pazzi’ dell’Isola, quelli dove c’erano ancora Francesco Benigno, Pietro, Daniele. Dove c’è stato un po’ tutto il clou a livello del caos dei vari personaggi che però forse da un lato è stato meglio per me perché ho conservato energie a livello mentale. Conoscendomi non so come mi sarei comportato in quel contesto. Quindi dai, sono stato fortunato.

Edoardo è arrivato in finale, ma a vincere la 18esima edizione de L'Isola dei Famosi è stato il suo amico Aras Senol, che ha donato la metà del montepremi finale alla fondazione Giulia Cecchettin. A proposito della vittoria del giovane attore turco e star della soap Terra Amara, l'ex simpatico protagonista di Masterchef Italia ha confessato:

Ha vinto l’unico naufrago che al 100% non avrebbe mai fatto una strategia. Io e Aras siamo in ottimi rapporti, ci siamo sentiti l’altro giorno. Ci siamo mandati un vocalone su instagram di un paio di minuti. Andiamo d’accordo, non è una cosa che ha minimamente influito nel nostro rapporto e sono sicuro che se avessi nominato io lui, lui l’avrebbe presa nello stesso modo in cui l’ho presa io, con sportività.

