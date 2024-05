Isola dei Famosi: Daniele Radini Tedeschi si è ritirato

Gossip TV

Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall'Isola dei Famosi. Il critico d'arte è il quinto concorrente a dire addio al reality.

Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall'Isola dei Famosi. Il critico d'arte è il quinto concorrente a dire addio al reality dopo Francesca Bergesio, Francesco Benigno (squalificato), Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli.

Isola 2024, quinto ritiro: "Daniele Radini Tedeschi Non farà più ritorno in Playa"

Di recente, il naufrago era stato portato in infermiera per effettuare dei controlli medici e dal sito si apprende che non farà più ritorno in Playa dal resto del gruppo.

"L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa e, per tale motivo, non farà più ritorno in Playa" si legge sul sito ufficiale del reality show. La diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, dopo appena 23 giorni, è già al quinto ritiro forzato e dalle ultime indiscrezioni giunte dal web, l'adventure game di Canale 5 andrebbe verso la chiusura anticipata. Oggi, giovedì 2 maggio 2024, salterà il doppio appuntamento settimanale e l'Isola tornerà in onda con il settimo appuntamento, lunedì 6 maggio in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi