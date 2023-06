Isola dei Famosi, Helena Prestes piange dopo la morte di Berlusconi

Gossip TV

Tutti naufraghi de L’Isola dei Famosi sono stati informati da Alvin della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Isola 2023, Helena Prestes piange dopo aver saputo della morte di Silvio Berlusconi

Alvin ha informato i concorrenti raggiugendoli a Cayos Cochinos. "Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia" ha scritto l'inviato dell'Isola condividendo alcuni scatti sul suo profilo Instagram.

Queste le parole pronunciate dal conduttore radiofonico ai naufraghi, riportate da Biccy:

"Ciao ragazzi, sono venuto a portarvi una notizia e non è una bella notizia. Nella giornata di oggi il Presidente Silvio Berlusconi è mancato e quindi la puntata non andrà in onda oggi, ma andrà in onda venerdì. L’Isola dei Famosi è un programma a cui era molto affezionato e lo seguiva, anche questa edizione. Che sia una buona Isola, nel suo ricordo. Purtroppo è una giornata un po’ triste, è successo questa mattina. Tenete duro. La puntata si farà venerdì nel suo ricordo."

Tutti i naufraghi si sono mostrati scossi e molto dispiaciuti dalla notizia.

"Mi dispiace un sacco, levando la politica è finita un’era impressionate. I grandi se ne stanno andando tutti: lui ha fatto la televisione! A me piaceva un sacco come figura. Tutto mi sarei aspettata tranne questa notizia. Non l’ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un giorno incontrarlo, per me era un volto familiare" ha dichiarato Pamela Camassa. Alessandra Drusian ha affermato di essere scioccata e che mai si sarebbe immaginata una notizia del genere. Anche Mazzoli ha dichiarato di essere molto dispiaciuto. Helena Prestes, che nei giorni corsi aveva chiesto lo stato di salute dell'ex premier, è scoppiata a piangere:

"Me lo sono sentita. Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste."

