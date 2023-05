Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: "Sono scappata in Spagna per non farmi vedere da nessuno"

Gossip TV

Cristina Scucci, tra le protagoniste della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi, si è confidata ancora con i naufraghi in merito alla scelta di lasciare la vita ecclesiastica.

L'ex vincitrice di The Voice ed ex suora, Cristina Scuccia ha occasione spesso di parlare delle sue scelte di vita con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi, sempre molto curiosi in merito al suo percorso che l'ha portata oggi tra i protagonisti dell'adventure game di Canale 5.

Isola 2023, Cristina Scuccia: "Sono scappata per non farmi vedere da nessuno"

Come è ormai noto, dopo la vittoria nel talent di Rai 2 nel 2014, Cristina ha riscosso un grande successo che l'ha portata a viaggiare per il mondo e decidere, nel 2022 di lasciare la vita ecclesiastica e trasferirsi in Spagna. Proprio in merito alla decisione di lasciare l'Italia, l'ex suora, confidandosi con Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha dichiarato:

"Sono scappata per non farmi vedere da nessuno. Prima ero molto chiusa, non volevo dare giustificazioni sul mio cambiamento di vita. Chiaramente essendo esposta, devi dare una motivazione. È chiaro. All’inizio sono scappata dall’Italia per non farmi vedere da nessuno. Avevo bisogno di vivere quel momento mio. Dovevo capirlo da sola, con me stessa, senza influenze esterne."

La 34enne, originaria di Vittoria in provincia di Ragusa, a Tv Sorrisi Canzoni ha confessato i motivi che l'hanno spinta a partecipare all'Isola:

La continua ricerca di me stessa in un contesto di ritorno all'essenziale, il contatto con la natura e di un confronto con altre persone che hanno storie e percorsi diversi dai miei. Ho vissuto un'esperienza simile durante i miei due anni di noviziato nella periferia di San Paolo in Brasile. dove esistevano solo le cose strettamente indispensabili per vivere.""

Mi mancherà la musica, attraverso cui prego, piango, rido, canto, ballo ed esprime ogni emozione"

