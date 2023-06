Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: "Mazzoli punta a vincere, ecco perché si è avvicinato a Helena"

Gossip TV

Cristina Scuccia critica il comportamento ambiguo assunto da Marco Mazzoli a L'Isola dei Famosi.

Cristina Scuccia è tornata a criticare Marco Mazzoli a L'Isola dei Famosi. Il motivo? La giovane naufraga è convinta che l’avvicinamento improvviso dello speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 a Helena Prestes non sia sincero ma frutto di una strategia per arrivare in finale.

I dubbi di Cristina Scuccia su Marco Mazzoli

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 12 giugno 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Marco Mazzoli è finito nel mirino di Cristina Scuccia. L'avvicinamento improvviso dello speaker radiofonico a Helena Prestes non è per niente piaciuto alla naufraga, che lo ha duramente criticato:

Capisco accoglierla, umanamente parlando. Però sto vedendo cose strane. Ho visto persone prenderla in giro, farle le smorfie, i versi. Si può cambiare punto di vista, però…Io con Helena ci parlo, ma faccio fatica, l'ho sempre detto [...] Questo avvicinamento tra Marco ed Helena, mi sa un po' di strategia l'uno verso l'altro. Helena perché è in nomination, Marco perché punta alla vittoria e quindi, in qualche modo, punta a trasferire messaggi di umanità, quando fino a una settimana fa, si dicevano le cose peggiori. Non lo so, ho dei dubbi.

Leggi anche La crisi di Andrea Lo Cicero

Cristina non riesce a comprendere come Mazzoli possa avere cambiato atteggiamento nei confronti di Helena dopo averci discusso animatamente nelle ultime settimane sull'isola. Un pensiero condiviso sia da Pamela Camassa che da Gian Maria Sainato. "Insulti, offese, gliene hanno dette di tutti i colori a Helena" ha dichiarato il modello.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.