Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero in lacrime: "È difficile stare qua"

L'amaro sfogo del naufrago de L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla finale de L'Isola dei Famosi che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda il prossimo lunedì 19 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, il naufrago Andrea Lo Cicero si è lasciato andare a uno sfogo in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.

La confessione di Andrea Lo Cicero

Tempo di bilanci per i naufraghi de L'Isola dei Famosi in vista della finale. Nel daytime di oggi, infatti, i concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi si sono lasciati andare a delle nuove confessioni inedite riguardanti il loro percorso in Honduras. Interpellato da Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero ha ammesso:

A livello emotivo è difficile stare qua, da papà, con tua moglie incinta, e sapere che c’è una grande donna che sta distante, e che non sai come sta [...] Non penso di essere stato un naufrago perfetto perchè avrei potuto e voluto fare tante altre cose, però penso di essere stato onesto, una persona che non si è risparmiata ne nei miei riguardi, nè nei confronti di tutti voi.

Le dichirazioni del naufrago hanno colpito Alessandra che, dopo averlo rassicurato, ha continuato a confrontarsi anche con Luca Vetrone. Proprio quest'ultimo ha colto l'occasione per dedicare parole di stima e affetto nei confronti di Lo Cicero:

Mi ha dato tanto in queste settimane, mi hai riempito il cuore quando mi hai detto continua così perchè andrai avanti, e quando mi hai parlato dei tuoi figli e io non avendo avuto un buon rapporto con mio padre ho detto pensa quanto sono fortunati i tuoi figli ad avere un padre come te che nell’arco di tutto sai tante cose. Gli ho detto ma guarda te quanto mi avevi dato una pesantezza, quando in realtà gliene devo tante.

