Isola dei Famosi, Cristina Scuccia conquista un naufrago: "Lei mi interessa, mi ha detto che fra noi..."

Gossip TV

La rivelazione inaspettata di Gian Maria Sainato su Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi.

Colpo di scena a L'Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, Gian Maria Sainato ha spiazzato tutti lasciandosi andare a una rivelazione davvero inaspettata. Parlando con Helena Prestes, il modello ha infatti ammesso di essere interessato alla naufraga Cristina Scuccia.

Gian Maria Sainato spiazza su Cristina Scuccia

Tempo di confessioni a L'Isola dei Famosi per Gian Maria Sainato. Come riportato da Biccy, il modello ha raccontato a Helena Prestes di essere interessato a Cristina Scuccia. Non solo. Stando alle parole del modello, la giovane gli avrebbe fatto capire di ricambiare ma di non avere nessuna intenzione di iniziare una storia davanti alle telecamere:

Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi...

E ancora:

Cristina mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa, anche se io l’ho tranquillizzata. Io le ho confessato che lei mi interessa e lei mi ha risposto che la cosa è reciproca. Parlando parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì.

Leggi anche Gian Maria Sainato contro Marco Mazzoli

Sarà davvero così? Nascerà qualcosa di più di un'amicizia tra i due giovani naufraghi? Di una cosa però siamo sicuri: Ilary Blasi affronterà l'argomento nella prossima diretta del reality show, che andrà in onda lunedì 29 maggio 2023 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.