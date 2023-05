Isola dei Famosi, Corinne Clery e il dramma di suo figlio; "Non ci parliamo da sei anni" [VIDEO]

Gossip TV

Corinne Clery è una delle naufraghe de L'Isola dei Famosi e nel corso della puntata di ieri ha svelato di aver perso ogni rapporto con il figlio Alex. Vediamo cosa ha raccontato.

Nel corso della quinta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale5, Corinne Clery è stata protagonista di un commovente momento, in cui ha svelato un dramma che vive nella sua vita personale: la mancanza totale di un rapporto con il figlio Alex.

Isola dei Famosi, Corinne Clery: "Non ho più rapporti con mio figlio, mi manca..."

La naufraga ha avuto una piccola disavventura, perdendo i sensi poco prima di una prova di coraggio: l'eccessiva tensione a cui si è sottoposta e il timore - infondato - che potesse trovarsi faccia a faccia con dei serpenti, le hanno provocato uno svenimento in diretta tv. Dopo che si è ripresa, la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto scusa alla naufraga, rassicurandola che non avrebbero mai inserito dei serpenti in una prova, sapendo della sua fobia.

La produzione del reality ha poi mandato in onda un filmato, nel quale Corinne è stata protagonista di dolci momenti con altri naufraghi: momenti in cui dimostrava la sua dolcezza e la sua natura materna, tanto da guadagnarsi il titolo di "Mamma dell'Isola". L'attrice ha svelato un triste retroscena per il suo comportamento: da sei anni non parla più con il suo unico figlio, Alex. L'attrice ha raccontato di averlo avuta giovanissima, quando aveva solo 19 anni e che dopo un solo anno di matrimonio si è allontanata dal padre del bambino:

"Mio marito non aveva amore per mio figlio, così la scelta era tra lui e mio figlio e io ho scelto mio figlio. Sono stata una mamma bambina, ero giovanissima e portavo mio figlio con me in tutto il mondo. Però, ora, sono sei anni che non ci parliamo: negli anni ci siamo allontanati, ma dopo una brutta discussione, il rapporto è finito del tutto."

Anche la conduttrice è parsa visibilmente emozionata di fronte alla confessione di Clery che, candidamente, ha ammesso di essere così materna con gli altri naufraghi proprio perché le manca poter dare il suo amore al suo unico figlio. Blasi ha anche svelato che Clery è nonna e l'attrice si è illuminata a sentir nominare le nipoti:

"Con loro mi sento, per fortuna. Abbiamo un bel rapporto, le ho sentite verso settembre, per una situazione che loro stavano vivendo non molto bella e abbiamo un bel rapporto davvero. Faccio questo percorso perché vorrei che fossero fiere della loro nonna."

Guarda L'Isola dei Famosi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi