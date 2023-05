Isola dei Famosi, Claudia Motta: "Ha avuto un trauma cronico, ha rischiato tanto"

Gossip TV

Ieri, nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, Alvin ha annunciato il ritiro della modella romana, Claudia Motta: ecco le sue condizioni.

Ieri, nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, Alvin ha annunciato il ritiro della modella romana, Claudia Motta a due settimane dal suo sbarco in Honduras.

Isola 2023, Claudia Motta si ritira "Ha rischiato davvero tanto", parla il fidanzato

L'ex Miss Mondo Italia è costretta a lasciare il reality a causa di un infortunio. Nella giornata del primo maggio, la naufraga è scivolata sugli scogli e dopo alcuni accertamenti, i medici le hanno consigliato di ritirarsi dalla sua avventura.

"Sta bene ed è serena, ma il parere dei medici è quello di non poterla fare rientrare in gioco, quindi ufficialmente non è più concorrente dell'Isola dei Famosi", ha dichiarato ieri Alvin dalla Palapa.

La Motta, poco dopo, è tornata sui social per esprimere il suo dispiacere:

"Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!! È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva… Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio."

Sulle condizioni fisiche dalla giovane modella ha dato ulteriori aggiornamenti il compagno, Simone Rugiati che ha dichiarato:

"Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo VERAMENTE. Sapesse il dolore di un trauma cranico… Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai MEDICI che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesi per il gruppo. Forse non era la “piccolina“, ma l’unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno."

