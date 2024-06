Isola dei Famosi: chi sarà il vincitore secondo gli scommettitori

Gossip TV

Oggi, mercoledì 5 giugno 2024, in prima serata su Canale 5, si concluderà la diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi a quasi due mesi dall'inizio. A contendersi la vittoria saranno Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Franco e Aras Senol.

Isola 2024, Edoardo Stoppa è il più quotato per la vittoria

Questa sera scopriremo il nome ufficiale del naufrago che conquisterà il montepremi di 100 mila euro (di cui la metà sarà devoluto in beneficenza) messo a disposizione dal reality di Canale 5. Ma chi è il concorrente più quotato per la vittoria secondo gli scommettitori? Ebbene per i bookmaker non ci sono dubbi e il naufrago più quotato per la vittoria finale è Edoardo Stoppa. L’ex inviato di Striscia è quotato 1,44 dalla prima puntata. A seguire, Edoardo Franco vincente a 3,50 a pari merito con l'attore turco Aras Senol. Il modello di origini ucraine Artur Dainese è quotato a 12 mentre Peron a 16. La mento quotata per la vittoria è la contessa Alvina Verecondi Scortecci.

Nel corso della puntata di questa sera in apertura, ci sarà subito l'esito del televoto in corso tra Edoardo Franco e Aras Senol. Stando ai sondaggi online, il favorito sarebbe l'ex vincitore della 12esima edizione di Masterchef, Edoardo Franco. Le due ultime concorrenti eliminate, Matilde Brandi e Karina Sapsai saranno ospiti in studio.

