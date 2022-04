Isola dei Famosi: Chi è Laura Maddaloni? Tutto sulla moglie di Clemente Russo

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Laura Maddaloni, una delle concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi!

Conosciamo meglio Laura Maddaloni, una delle naufraghe in Honduras!

Isola dei Famosi: Ecco chi è Laura Maddaloni

Laura Maddaloni nasce a Napoli, in Campania, sotto il segno dell'Ariete, l'11 aprile del 1980; sta quindi per compiere 42 anni. Sua madre si chiama Caterina Iuliano, suo padre, allenatore di judo, Giovanni Maddaloni; quest'ultimo trasmette a lei e agli altri due figli, Pino e Marco, la passione per il suddetto sport.

I tre fratelli Maddaloni intraprendono ben presto la carriera sportiva. Laura, nella fattispecie, vince un bronzo gareggiando con la sua squadra al Campionato Europeo del 2001, e singolarmente ai Giochi del Mediterraneo nel 2005.

Nel 2005, in Spagna, proprio in occasione di una gara, conosce un altro judoka, Clemente Russo. Tre anni dopo, nel 2008, i due convolano a nozze. Dal loro amore nascono tre figli, Rosy nel 2011, e le gemelle Jane e Janet nel 2013.Oggi, i coniugi Russo partecipano in coppia alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

