Isola dei Famosi: Chi è Gian Maria Sainato? Fidanzato, lavoro, Instagram, Foto

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Gian Maria Sainato, naufrago de L'Isola dei Famosi!

Conosciamo meglio Gian Maria, uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi di quest'anno!

Gian Maria Sainato: Ecco chi è il bel naufragi de L'Isola dei Famosi

Gian Maria Sainato nasce 28 anni fa a Sapri, in provincia di Salerno, Campania. Si diploma in economia aziendale e si trasferisce a Milano, dove comincia a muovere i primi passi nel mondo della moda. Oltre ad affermarsi come modello, però, parallelamente si afferma come influencer.

Nel 2016, Gian Maria appare per la prima volta in televisione, partecipando ad un programma di MTV, Riccanza, dove era al fianco della sua fidanzata dell'epoca, Martina. Successivamente, per qualche puntata, si cala nei panni dell'opinionista di Pomeriggio Cinque. Gian Maria, a quanto pare, prova anche ad entrare nella Casa del Grande Fratello, ma senza successo. Ad oggi, invece, è uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi.

In passato si sono diffuse delle voci in merito ad una sua presunta omosessualità; a tal proposito, nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato:

Non saprei nemmeno io stesso definire il mio orientamento. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata.

In più, sempre grazie alle sue parole, sappiamo che Gian Maria è stato vittima di bullismo:

Mi arrivavano alle orecchie voci molto cattive e offensive. Anche se gli attacchi non mi venivano fatti in modo diretto, guardandomi in faccia. E la cosa che mi ha fatto più male è sapere che a colpirmi erano persone che consideravo molto vicine a me, dalle quali non me lo sarei mai aspettato. L’ignoranza di associare al mio nome – Gian Maria – e alla mia sessualità appellativi femminili. La stupidità, alla fine, ferisce. Soprattutto quando l’intento deliberato è quello di farti stare male, di buttarti a terra.

Il suo profilo Instagram, @gianmariasainato, vanta già ben 550.000 follower, ma è quasi scontato dire che questo numero sia destinato a crescere durante il suo percorso all'Isola.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.