Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro segnata dall’esperienza in Honduras: traumi allucinanti, racconto shock

Carmen Di Pietro racconta di essere rimasta traumatizzata dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ma sembra che per lei l’esperienza in Honduras sia stata più dura del previsto. Ad oggi, infatti, Carmen vive ancora alcuni traumi che influenzano la sua quotidianità.

Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro fa una confessione shock

Carmen Di Pietro si è resa protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Entrata in gioco con il figlio Alessandro Iannoni, la showgirl si è mostrata una mamma gelosa e affettuosa, carica di energie nonostante la fatica di dover soggiornare per quasi 100 giorni in Honduras tra calamità naturali, maltempo, zanzare pestilenziali, tanta tanta fame. Carmen non ha mai perso il sorriso, inserendosi perfettamente nelle dinamiche del gioco e strappando un sorriso ai telespettatori del reality show condotto da Ilary Blasi.

Sebbene siano passate ormai diverse settimane dalla Finale de L’Isola e Carmen sia tornata a casa da tempo, l’ex naufraga ha fatto una confessione dolorosa, ammettendo al settimanale Nuovo di portare ancora i segni dei traumi di quei lunghi mesi, che hanno sconvolto la sua routine e le sue priorità.

“Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”.

Carmen ha raccontato di non riuscire a lasciare la propria casa senza del cibo in borsa e di non poter dormire sul materasso, preferendo un asciugamano poggiato sul pavimento come giaciglio. Inoltre Carman ha ammesso di spendere moltissimo per la spesa, avendo sviluppato una pericolosa ossessione per il cibo. Un racconto che fa pensare, dato che in molti avevano fatto notare come fosse una pessima idea prolungare un reality show che mette a dura prova la psiche dei suoi concorrenti. Voi cosa ne pensate?

