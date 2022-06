Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro disperata per Edoardo Tavassi: "È successo perché mi stava aiutando"

Gossip TV

Carmen Di Pietro in crisi a L'Isola dei Famosi per il possibile ritiro dal gioco di Edoardo Tavassi.

Carmen Di Pietro in crisi a L'Isola dei Famosi. Il motivo? Il possibile ritiro dal gioco di Edoardo Tavassi a un passo dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi ha letteralmente destabilizzato la showgirl, che si è lasciata andare a un duro sfogo.

La crisi di Carmen Di Pietro a L'Isola dei Famosi

Stasera, lunedì 20 giugno, su Canale 5 andrà in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi. Una serata imperdibile in cui scopriremo anche il destino di Edoardo Tavassi. Per chi non lo sapesse, il fratello di Guendalina è stato portato in infermeria per degli accertamenti medici e ora rischia di dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale.

Il possibile ritiro dal gioco di Edoardo ha fatto letteralmente crollare Carmen Di Pietro. La mamma di Alessandro Iannoni, visibilmente provata, ha infatti rivelato a Luca Daffrè e Marialaura De Vitis di sentirsi in colpa perché il romano si è ferito proprio mentre la stava aiutando durante l'ultima prova ricompensa:

A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo. Sì è stato carino quello sicuro. Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare.

