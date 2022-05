Isola dei Famosi, Blind preso di mira dal gruppo? ''Circondato da un branco di lupi''

Gossip TV

La zia di Blind difende il percorso del naufrago dopo gli ultimi attacchi che ha ricevuto a L’Isola dei Famosi.

Blind sta vivendo un momento piuttosto difficile a L’Isola dei Famosi, criticato dalla maggior parte dei naufraghi che lo hanno additato come una personalità debole, incline a seguire il gruppo dei più forti per salvarsi. Dopo aver ammesso di aver pensato di mollare a causa delle discussioni sempre più accese, Blind riceve una parola di conforto dalla zia, che supporta il suo percorso nel reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Blind difeso dalla zia

Dopo un ingresso spumeggiante, con tanto di applauso da parte del pubblico che è rimasto colpito dalla sua controversa storia di vita, Blind inizia a sentirsi un pesce fuor d’acqua a L’Isola dei Famosi. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il cantante è stato accusato di far gruppo con le personalità più forti del reality show, condotto da Ilary Blasi, per assicurarsi protezione senza tuttavia ragionare con la propria testa. Blind è stato attaccato duramente da Nicolas Vaporidis e si è difeso, confessando alla presentatrice romana di essere mentalmente stanco a causa dei continui scontri con i naufraghi. La zia di Blind sta osservando con attenzione il percorso del nipote in Honduras e si è detta molto dispiaciuta, vedendo il cantante sempre più triste e perso.

“È circondato da un branco di lupi! Lui è un ragazzo di 22 anni con tanta personalità, ha un cuore d’oro”.

La zia di Blind è certa che suo nipote non stia giocando di strategia, alleandosi con persone che difficilmente finiranno in Nomination per assicurarsi di non finirci a sua volta, bensì che si sia avvicinato alle persone che ritiene positive nel suo cammino a L’Isola. Ma sarà veramente così o Nicolas ha visto giusto? Certamente Blind non è l'unico a dover sopportare le critiche del gruppo: da quando ha fatto il suo ingresso sulla Playa, Licia Nunez si trova davanti a schiere di contestatori, che la considerano una persona falsa e manipolatrice.

