Isola dei Famosi: "Bisognerebbe prestare attenzione alle avventure dei naufraghi e meno al gossip", parla ex naufrago

Gossip TV

L'ex naufrago e vincitore de L'Isola dei Famosi, Nino Formicola, critica le dinamiche dei reality show.

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani giovedì 18 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex naufrago e vincitore Nino Formicola ha rilasciato un'intervista a Tag24 in cui ha raccontato alcuni retroscena sul suo percorso e commentato le dinamiche del gioco.

I retroscena di Nino Formicola

Il comico Nino Formicola è tornato a parlare de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Intervistato da Tag24, l'ex amato naufrago e vincitore ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza in Honduras e svelato alcuni retroscena del programma:

Se i montaggi sono pilotati? Si, se per caso tu non stai attento a questo, poi rischi che nel montaggio si possano mettere insieme delle cose a seconda delle direzione che intendono prendere. Il trucco è cercare di non farsi pilotare. Nei confessionali ti fanno delle domande in cui le tue risposte poi portano automaticamente a delle situazioni. Allora, se tu sei un addetto ai lavori, lo capisci, io avevo capito. Infatti, quando mi facevano domande, io dicevo, “sentite ragazzi, non si viene a rubare la casa del ladro, io non rispondo a una domanda del genere”.

Per fare un esempio, se ti chiedevano di un’antipatia. Se si vince grazie ai gossip e alle dinamiche? No, ma non solo io sono la prova dell’opposto, perché se ci si pensa, alla fine della fiera l’Isola lo vince sempre quello che si comporta nel modo più normale. Non lo vince mai quello che ha fatto ”il diavolo a quattro” per vincere”. In realtà la ricetta del “vincitore” non funziona sempre. Basta pensare a Mazzoli, Vaporidis e Maddaloni, che non solo hanno dimostrato di voler vincere, ma sono anche stati al centro di molte dinamiche.

Leggi anche Frecciatine a distanza tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi

Formicola, in arte Gaspare, ha anche commentato gli ascolti de L'Isola dei Famosi invitando gli autori a prestare più attenzione alle avventure dei naufraghi e meno al gossip:

Gli ascolti non sono stati un granché la scorsa edizione? Bisognerebbe prestare maggiore attenzioni alle avventure dei naufraghi e meno alle liti, il gossip, gli intrecci amorosi. Io personalmente sono contrario alla straordinaria lunghezza dei programmi. Dovrebbero durare di meno le edizioni dell’Isola [...] Io avrei dato più spazio a quello che succede lì invece, perché ci sono molte cose che la gente non ha mai visto, le particolarità della vita da naufrago. Tutte quelle cose più inerenti al programma, più alla sopravvivenza, secondo me potrebbero interessare di più al pubblico.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.