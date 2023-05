Isola dei Famosi, avvistamenti di Ufo nel cielo?

Gossip TV

A quanto sembra la nuova edizione de L'Isola dei Famosi ha accolto anche testimonianze di avvistamenti di luci nel cielo. Ufo o allucinazioni date dalla fame? Vediamo insieme i dettagli.

Forse la fama a L'Isola dei Famosi sta iniziando a giocare brutti scherzi, perché sembra proprio che alcuni dei naufraghi del reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi abbiano ammesso di aver avvistato dei punti luminosi in cielo: Ufo o allucinazioni?

Isola dei Famosi, avvistamenti Ufo dai naufraghi?

Durante il daytime di oggi, giovedì 18 maggio, a L'Isola dei Famosi, sembra che alcuni dei naufraghi si siano raccontati l'un l'altro di aver visto dei misteriosi oggetti luminosi nel cielo. Nathaly Caldonazzo, ad esempio, ha rivelato che nella notte, durante la tempesta di qualche giorno fa, ha visto qualcosa di molto insolito. La sua confessione arriva dopo che Marco Mazzoli ha ammesso di aver visto delle luci in cielo. Ecco cosa ha detto la naufraga:

"Anche io, la sera della tempesta. Era tardissimo, prima che piovesse. Ragazzi, io ho visto una scritta sulla sabbia che poi è sparita. Stavo pensando agli Ufo, lo giuro. L'ho raccontato anche a lui. In quel momento il cielo era tutto stellato. Diventa nero e poi una scritta sulla sabbia di pochi secondi. Ve lo giuro, una scritta di luce, arrivata e scomparsa. Non so cosa c'era scritto."

La sua confessione ha scatenato il terrore in Corinne Clery, che ha pregato i compagni di non raccontare queste storie, perché l'agitavano molto. Anche Paolo Noise si è unito al racconto e ha rivelato che anche a lui erano apparsi degli oggetti luminosi in cielo:

"La sera della tempesta, veramente, abbiamo visto un movimento in cielo devastante. Almeno venti. C'erano gli aerei con le luci classiche da aereo che andavano alla loro velocità. Poi degli oggetti che scomparivano, si muovevano velocissimo, si fermavano e si spostavano. Era pieno."

