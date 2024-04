Isola dei Famosi: arriva un comunicato ufficiale da parte della produzione su Francesco Benigno

Gossip TV

La produzione dell'Isola dai Famosi, la società Banijay Italia, ha diramato un comunicato ufficiale sulla discussa squalifica di Francesco Benigno.

Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma

Quest'ultimo infatti, dopo aver appreso di essere stato eliminato dal reality a causa di alcuni suoi comportamenti che avrebbero violato il regolamento, ha dichiarato in diversi video postati sul profilo Instagram ufficiale, di aver subito un'ingiustizia e di essere stato allontanato dal programma senza alcuna ragione puntando il dito contro Mediaset e contro la stessa società di produzione Banijay. Benigno ha affermato di non aver violato il regolamento in nessun modo ma che ci sarebbe un autore del reality show che lo ha sempre ostacolato.

Questo il comunicato giunto poco fa dalla società Banijay Italia:

"Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l'azienda e lo spirito del gioco."

Ecco alcune dichiarazioni di Francesco Benigno dopo aver appreso della squalifica:

"Mi giunge adesso dall’Italia telefonicamente da parte di mia moglie, che io mi sono ritirato dall’isola, io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato dopo una discussione con un concorrente che ci era rimasto male, una discussione verbale nulla di più, e sono stato prelevato con una scusa che dovevano parlarmi e mi hanno portato nel resort, accanto all’isola, comunicandomi che io dovevo lasciare l’Isola, perché c’era qualcosa che a loro dire che io avrei fatto, ed ovviamente non ho fatto, e che quindi i poteri forti di Mediaset e Banijai, hanno deciso che io devo essere eliminato, però non ci hanno dato la spiegazione"

E ancora:

"Loro sostengono che ci sono delle immagini forti, e io gli ho detto mandate in onda queste immagini forti che ovviamente non ci sono [...] o sono qui nel resort che mi minacciano da ieri sera che debbo prendere assolutamente un volo oggi contro la mia volontà senza avere nessuna colpa perché sennò loro non mi pagheranno il volo l’albergo e tutto il resto, minacciandomi continuamente. Io vorrei che loro mandassero le immagini che loro ritengono che probabilmente non c’è nulla."

