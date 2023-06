Isola dei Famosi, Marco Mazzoli vicino a Helena Prestes: polemica tra i naufraghi!

Gossip TV

Sull'Isola dei Famosi aumentano le tensioni mentre Marco Mazzoli prova ad avvicinarsi a Helena Prestes e gli altri naufraghi insorgono. Ecco cosa è successo.

Durante il daytime de L'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e Helena Prestes sono stati al centro di diverse chiacchiere e polemiche da parte degli altri naufraghi del reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli accusato di strategia dagli altri naufraghi

La puntata del daytime si è aperto su una conversazione tra Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia su Mazzoli e Prestes: i due, dopo settimane in cui si sono fatti la guerra e Mazzoli è stato particolarmente duro con la modella brasiliana, sembrano andare d'accordo, al punto da sedere insieme e condividere diversi momenti sulla spiaggia. Secondo Sainato, questo atteggiamento ha qualcosa di insolito e a lui si è unita anche Scuccia. L'ex suor Cristina, infatti, ha ammesso di trovare strano questo avvicinamento:

"Questo avvicinamento tra Marco e Helena mi sa di strategia l'uno verso l'altro. Lei perché è in nomination, lui perché punta alla vittoria. Quindi, punta a trasferire messaggi di umanità quando, fino a una settimana fa si dicevano le cose peggiori. Si facevano le smorfie, i versi e lui gliene diceva di tutti i colori."

in un secondo momento, è stato mostrato che Mazzoli si è autonominato pacificatore del gruppo e, scherzando con Sainato e Helena ha esclamato che "ora, sull'Isola c'è una nuova Helena, una che piace a tutti". Tuttavia, in un confronto con Pamela Camassa, la prima finalista del reality, la naufraga ha espresso le sue perplessità sull'atteggiamento di Helena, dichiarando che non ha intenzione di andarci d'accordo:

"Non l'ho mai offesa, ma perché devo andarci d'accordo per forza? Fino all'altro ieri diceva che indosso una maschera, che sono falsa. Me ne ha dette di tutti i colori. Lei si è permessa di offendere e non mi ha mai chiesto scusa. Io sto al posto mio e lei al suo."

