Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in Nomination e Ilary Blasi tuona: "Siete delle pi**e"

Gossip TV

Andrea Cerioli in Nomination contro Drusilla Gucci, mentre Ilary Blasi tuona contro i naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Andrea Cerioli è finito al televoto per ben due volte nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo averla spuntata contro Elisa Isoardi, il bel bolognese è stato spedito in Nomination dal leader Roberto Ciufoli, e chissà che tra lui e Drusilla Gucci avrà la meglio. Nel frattempo, Ilary Blasi rimprovera i suoi naufraghi, chiedendo loro di fare di più sull’atollo in Honduras.

Andrea Cerioli rischia di lasciare L’Isola dei Famosi

Da quando è entrato in gioco, Andrea Cerioli ha fatto molto discutere gli opinionisti e il pubblico de L’Isola dei Famosi. L’ex tronista bolognese, infatti, sperava di dimostrare il suo lato da leader in Honduras, invece è finito per demoralizzarsi appena poche ore dopo il suo sbarco. Cerioli ha minacciato di abbandonare dopo aver parlato con la compagna Arianna Cirrincione, per poi calmare i bollenti spiriti e continuare la sua permanenza nel gioco, mentre la Cirrincione ha replicato alle dure accuse piovute dopo la Puntata.

Nel corso dell’ultima diretta, i naufraghi hanno affrontato una nuova sfida a squadre che ha permesso ai vincitori di mangiare una deliziosa lasagna, costringendo invece i perdenti a scegliere due compagni da spedire al televoto lampo. Così, Cerioli si è trovato contro Elisa Isoardi e l’ha spuntata, grazie al sostegno del pubblico che lo ha votato. Andrea, tuttavia, non è salvo dal momento che il leader Roberto Ciufoli ha deciso di sacrificarlo alle nuove Nomination.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi furiosa con i naufraghi

Roberto Ciufoli ha vinto la collana di leader, battendo Angela Melillo alla prova del fuoco. L’attore si è visto costretto a scegliere tra i suoi compagni, confessando che avrebbe voluto mandare Drusilla in Nomination ma che il gruppo aveva già fatto il suo nome in blocco. Così, la scelta di Ciufoli è ricaduta proprio su Andrea Cerioli. “Nomino Andrea perché, secondo me, dovrebbe darsi un po’ più da fare”, ha dichiarato il naufrago. Cerioli non è sembrato molto soddisfatto delle parole del leader, e si prevede tempesta nei prossimi giorni.

Ispirata dalle parole di Roberto, Ilary Blasi ha preso la parola lanciando una stilettata ai concorrenti: “Cari naufraghi anche voi dovete fare un po’ di più. Mi dicono che nella storia dell’isola sono i naufraghi più scarsi e pigri. Vi abbiamo dato una lenza e una rete… che ci fate ci giocate a pallavolo? Siete delle pippe al sugo, ve lo voglio dire!”Voi che ne pensate, siete d'accordo con le parole della presentatrice?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.