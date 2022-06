Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni replica alle critiche: "Questo lo dedico a chi dice che..."

Gossip TV

Lo sfogo sui social di Alessandro Iannoni dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Alessandro Iannoni è il vincitore morale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro ha infatti deciso di non accettare il prolungamento del reality e tornare in Italia per motivi scolastici. Una scelta inaspettata che è stata apprezzata da molti, ma anche criticata.

Lo sfogo di Alessandro Iannoni sui social

La sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su Canale 5 andrà in onda infatti la finale. Tra i protagonisti indiscussi di quest'ultima edizione c'è stato sicuramente Alessandro Iannoni, che ha deciso di interrompere il suo percorso per motivi universitari.

Se da un lato Alessandro è stato apprezzato ed elogiato per questa sua scelta, dall'altro non non sono mancate le critiche. In molti infatti continuano ad accusarlo di passare le sue giornate tra uscite e incontri con gli altri concorrenti de L'Isola. Accuse alle quali l'ex naufrago ha deciso di replicare mostrando sui social il risultato ottenuto con l’esame di Finance:

Dopo più di una settimana è arrivata la mail con il risultato del mio primo esame dopo l’Isola, che ho fatto mi sembra mercoledì scorso, il 15 giugno, l’esame di Finance. Per me averlo passato è fondamentale, proprio per una questione personale, devo avere passato questo esame. E niente andiamo a vedere sto risultato, ho un’asia che me se magna, speriamo bene. Proprio in diretta, apriamo la mail, non mi sto inventando niente: 26/30, sto godendo, godo! Questo lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall’Isola.

