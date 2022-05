Isola dei Famosi: Alessandro Iannoni prende le distanze da Maria Laura De Vitis, ecco cosa è successo

Gossip TV

Maria Laura De Vitis in lacrime a L'Isola dopo la scelta di Alessandro Iannoni: "Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione".

Colpo di scena a L'Isola dei Famosi. Alessandro Iannoni ha deciso di prendere le distanze da Maria Laura De Vitis. Il motivo? Il figlio di Carmen Di Pietro ha rivelato in diretta di non provare alcun sentimento per la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, la quale non è riuscita a nascondere il suo dispiacere.

Alessandro Iannoni chiude con Maria Laura De Vitis, lo sfogo a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto parlare della decisione di Alessandro di allontanarsi da Maria Laura. Senza troppi giri di parole, il giovane naufrago ha rivelato di avere molti dubbi circa il comportamento assunto dall'ex Pupa nei suoi confronti e proprio per questo di voler continuare la sua avventura da solo:

È una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono. Lei ha avuto tempo per studiare il personaggio mamma/figlio. Un po’ le faceva comodo al suo personaggio e per rimanere in gioco. Sono dubbi, alimentati da altri gesti, che non mi toglie nessuno dalla testa. Devo analizzare il caso qui. Forse me li toglierebbe una frequentazione fuori, ma non qui. Al momento resto della mia idea.

Maria Laura non è riuscita a nascondere la sua delusione. Dopo aver ascoltato le parole di Iannoni, la De Vitis ha infatti deciso di intervenire per chiarire la sua posizione a tutti e ribadire i suoi sentimenti per il figlio della Di Pietro:

Non nego di esserci rimasta male e di essermi forse costruita un castello in aria. Forse sono entrata a gamba tesa, sono stata troppo invadente perché sentivo di avere poco tempo per conoscere una persona che mi piaceva. Io ci tenevo davvero. Ho esagerato. Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione. Ci sono rimasta male.

Le lacrime e il dispiacere di Maria Laura , però, non hanno convinto e intenerito i naufraghi de L'Isola dei Famosi. A criticare il comportamento assunto dalla naufraga ci ha pensato Guendalina Tavassi:

Ma come dire questo? Come può mettersi a piangere e dire di esserci rimasta male? Sono entrate come tre conquistadores e invece sono tre truffadores. Non mi dire che ti piaceva Alessandro. Lui è la persona più buona, umile, educata e gentile del mondo. Ti ha sempre detto che voleva conoscerti prima di esporsi. Tu hai fatto tutto di fretta perché non volevi uscire dal programma e va bene, ma non venirci a dire che ci sei rimasta male perché Alessandro ti ha sempre detto la stessa cosa dall'inizio. Quindi il piantarello no eh!

