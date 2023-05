Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone: "Ho perso 12kg"

Gossip TV

Alessandro Cecchi Paone, ospite ieri nel talk show di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci, ha raccontato di aver perso ben 12 kg durante i 24 giorni trascorsi in Honduras

Isola 2023: "L'Isola è stata utilissima, ho perso 12 chili", Alessandro Cecchi Paone

. "L'Isola in questo è utilissima" ha scherzato il giornalista che ha deciso di lasciare il reality in seguito al ritiro forzato del suo fidanzato, Simone Antolini: "Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e io non lo avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo". Proprio in merito alle condizioni di salute di Simone, il giornalista ha dichiarato: "Si è quasi del tutto rimesso, è stato curato molto bene, si sta riprendendo, vi saluta tutti".

"Ieri ha comunicato che Melissa è la sua bambina e io sono il suo zio adottivo, è stata un'isola piena d’amore" ha aggiunto l'ex naufrago parlando della rivelazione fatta nel corso dell'ultima puntata dell'Isola.

Simone ha infatti rivelato di essere padre della piccola Melissa.

"Adesso posso dirlo, lei è ufficialmente mia figlia - ha dichiarato il 23enne a Ilary Blasi - Quanti anni ha? Compirà 5 anni il 2 di agosto. Nata dalla relazione avuta con la mia ex ragazza. Eravamo piccoli, io avevo 17 anni, ne ho fatti 18 il 2 ottobre, ma la bimba è nata ad agosto. La mia ex era già maggiorenne. Sto crescendo con la piccola, siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella, ma c’è una grande complicità di padre e figlia. L’isola mi ha fatto maturare e mi ha fatto apprezzare le piccole cose“.

"Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini - ha aggiunto Cecchi Paone - Non ci sono differenze, anche noi possiamo dare amore e penderci cura dei figli. Quindi mi auguro che ci lascino sposare davvero, così da poter adottare dei bambini. E lo dico qui, io voglio adottare questa bambina"

