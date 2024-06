Isola dei Famosi, Aldo Grasso stronca l'edizione: "Perché il reality è morto"

Gossip TV

Il giornalista, noto critico televisivo e penna autorevole del Corriere della Sera, Aldo Grasso, ha analizzato nel dettaglio l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha non soddisfatto il pubblico e nemmeno l'Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

"Il reality è «morto» perché tutto è diventato reality", l'opinione di Aldo Grasso su L'Isola dei Famosi

I numeri del reality, del resto, lo hanno confermato: è stata infatti l'edizione meno vista di sempre e l'Isola si è assestata intorno ad una media del 16% di share. Berlusconi, in conferma stampa ha dichiarato di essere rimasto contento dell'edizione, ritenendo che sia il cast che non abbia funzionato. Ha inoltre dichiarato, per ciò che concerne la conduzione, affidata per la prima volta a Vladimir Luxuria, di aver apprezzato tantissimo il suo impegno e che è una scelta che rifarebbe. Stando all'Ad dell'azienda, il reality non è "arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast". Secondo invece l'analisi di Aldo Grasso, il reality show sarebbe invece "morto".

Il programma sarebbe stato penalizzato, come ormai sostegono in molti, dalle nuove linee editoriali Mesiaset del "politicamente corretto". Il giornlista ha puntato anche il dito contro Sonia Bruganelli, le cui opionini hanno "contribuito ad insabbiarlo"

“I concorrenti erano quasi tutti sconosciuti, per questo mi ha molto colpito una dichiarazione dell’opinionista Sonia Bruganelli (anche lei sconosciuta ai più) nel tentativo di spiegare il flop. Bruganelli voleva il sangue, Pier Silvo Berlusconi voleva l’eleganza? Il reality non è né uno né l’altro, ma soprattutto non è la realtà, è una realtà messa fra virgolette, interpretata, «pettinata». Dunque, i concorrenti, credendo di essere sé stessi, recitano comunque una parte o sono indotti a recitarla: dalla seconda edizione in poi, è una «realtà scritta» o, se volete, drammatizzata. Altrimenti, cosa ci stanno a fare gli autori?"

"Una delle regole basilari del reality, l’indistinzione tra vero e finto, finisce per confondere le persone ciniche di cuore ma ovvie nei ragionamenti, come ad esempio Bruganelli. – ha continuato Aldo Grasso – Il reality è «morto» perché tutto è diventato reality. C’è stata una lenta infiltrazione del genere in tutti gli altri format televisivi, nella politica, nella società, nella testa delle persone. Comunque, anche le opinioni «alla Bruganelli» hanno contribuito a insabbiarlo”.

Stando alle parole del critico, il declino della diciottesima edizione si può riassumere quindi nel cast sbagliato, una conduzione al di sotto delle spettaitvie e e nuova linea editoriale anti trash di Mediaset.

