Irama nel caos, emergono gossip sulle corna all'ex Fidanzata poi le foto con la Nuova Fiamma

Gossip TV

Irama ha tradito l'ex fidanzata Victoria Stella Doritou? Ad un anno dall'addio emergono verità scandalose, mentre il cantante viene avvisato con una nuova fiamma.

Irama nella bufera. A circa un anno dall’addio alla fidanzata, la modella Victoria Stella Doritou, il cantante è stato avvistato insieme ad una nuova fiamma, nota per aver partecipato al programma Ex on the Beach. A far scalpore, tuttavia, sono le ultime insinuazioni della Doritou che sembra confermare di aver ricevuto un bel paio di corna dall’artista sanremese.

Irama ha una nuova Fidanzata? Gli indizi parlano chiaro

Estate movimentata per i Vip italiani, assediati dai fan che documentato con foto e video ogni loro spostamento, e soprattutto i loro nuovi flirt. Irama non è estraneo al gossip nel 2023 , negli ultimi giorni, è finito al centro delle polemiche dopo essere stato avvistato in compagnia di Khady Gueye. Lei, ex protagonista di Ex On the Beach Italia, ha fatto scalpore nel reality show più hot del momento, conquistando tuttavia l’approvazione del pubblico per la sua schiettezza ed esuberanza.

Leggi anche Temptation Island, confessione shock di Daniele

Sembra che Irama e Khady si stiano frequentando segretamente, cercando di non attirare troppo l’attenzione su di loro, ma le fan di Deianira Marzano hanno riportato diverse segnalazioni e anche alcuni video che testimoniano la vicinanza tra i due. La neo coppia avrebbe anche trascorso qualche giorno di relax in barca, lontano da occhi indiscreti, prima di verificare l’andamento della relazione e fare coming out come fidanzati. Il cantante sanremese, del resto, è molto geloso della sua vita privata soprattutto dopo l’esposizione mediatica dovuta al suo breve flirt con Giulia De Lellis. Irama è single da ormai circa un anno, dopo la fine della relazione con la bellissima modella Victoria Stella Doritou.

I due si sono detti addio dopo due anni di relazione, senza troppo clamore, ma ora che Irama sta per venire allo scoperto con Khady la situazione è decisamente cambiata. Venuta a conoscenza della nuova relazione del suo ex compagno, infatti, Victoria si è lasciata immortalare in una foto disegnando due pesanti corna sulla sua testa, come a voler indicare che Irama sta frequentando proprio la donna con la quale l’ha tradita, provocando la loro rottura. Effettivamente sono arrivata tante segnalazioni sull’infedeltà del cantante di 5 Gocce, al punto che tutti si sono convinti che tra Irama e Khady vi sia stato del tenero già nel corso dell’estate 2022, e che la relazione sia ripresa poche settimane fa dopo un incontro causale tra loro. Ma sarà veramente così? Al momento tutto tace da parte dei diretti interessati.