Irama lascia l’Italia: la drastica decisione del vincitore di Amici

Gossip TV

Irama ha deciso di provare a far decollare la sua carriera lontano dall’Italia. Ecco cosa ha rivelato il vincitore di Amici.

È sempre già travolgente il successo di Irama, vincitore di Amici e ad oggi uno dei cantati più amati dal pubblico italiano. L’artista ha virato su nuove espressioni musicali, nuovi sound e ora ha deciso di lasciare il Bel Paese, alla ricerca di nuove contaminazioni artistiche per la sua musica.

Irama prende una drastica decisione: ecco cosa è successo

Lo abbiamo conosciuto nello studio di Amici e da allora ne ha fatta di strada. Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, ha compiuto una vera e propria evoluzione musicale dai tempi de “La ragazza con il cuore di latta”, brano che presentò sul palco del Festival di Sanremo e fu accolto molto favorevolmente dal pubblico e dalla critica, virando verso nuove musicalità.

Leggi anche Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni: grandi novità in arrivo

Le canzoni di Irama ora fanno ballare i suoi fan, muovendosi ad un ritmo nuovo e quasi primitivo, certamente ispirato dal mondo spagnolo e sud-americano. E proprio per questo motivo, per continuare a studiare e a permettere all’arte di contaminarlo, Irama ha annunciato a Il Messaggero la sua intenzione di lasciare l’Italia per trasferirsi in cerca di nuova ispirazione.

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

Questa la confessione di Irama che si dice pronto a nuove avventure. I fan del cantante sono dispiaciuti nel vederlo andar via dal Bel Paese, ma quello di Irama è al momento un semplice arrivederci, una pausa artistica per scoprire nuove realtà e lasciarsi ispirare, per tornare a scalare le classifiche con nuove hit di successo.

Scopri le ultime news su Amici.