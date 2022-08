Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso: grandi novità in arrivo

Gossip TV

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più innamorati. La coppia nata ad Amici ha le idee chiare per il futuro.

Come procede la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni? La coppia, nata durante il percorso nella scuola di Amici, è molto riservata e dà poche informazioni, preferendo tenere la vita privata segreta e ben custodita. Recentemente, tuttavia, la ballerina si è sbottonata e ha fatto qualche interessante confessione.

Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni: futuro insieme?

Sono una delle coppie più amate dal pubblico di Canale 5 e, nonostante la giovanissima età, ha tanti progetti futuri insieme che fanno sciogliere il cuore dei loro fan. Sangiovanni e Giulia Stabile sono innamoratissimi anche se, dopo essersi conosciuti nella scuola di Amici e aver dunque mosso i primi passi davanti alle telecamere che li hanno seguiti h24, hanno deciso di apparire sempre meno insieme in pubblico.

Giulia si prepara a tornare nel talent show di Maria De Filippi come ballerina professionista e sarà protagonista anche della nuova edizione di Tu Si Qui Vales. Sangiovanni porta la sua musica in tour in giro per l’Italia e scala le classifiche con "Mariposas". Durante questo periodo estivo, Giulia è in pausa dal lavoro e sta seguendo Sangiovanni, prendendo questa esperienza come una vacanza di coppia, prima di doversi separare dal suo fidanzato: i due, infatti, non vivono insieme.

Proprio a tal proposito, tuttavia, Giulia ha raccontato a TPI di non voler spingere Sangiovanni a lasciare Milano per trasferirsi a Roma, ma di essere certa che in futuro riusciranno a dividere un nido d’amore e una vita insieme. La ballerina, infatti, è certa che il cantante sia il suo principe azzurro e sogna ad occhi aperti il matrimonio, romantico e fiabesco un po’ come lei.

