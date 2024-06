Intervista esclusiva a Lorenzo Pugnaloni: "Ida e Mario? Non stanno insieme e non c'è alcuna intenzione"

Gossip TV

Abbiamo intervistato Lorenzo Pugnaloni, blogger e autore, oltre a essere il massimo esponente delle anteprime e news di Uomini e Donne. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Comingsoon.it

Lorenzo Pugnaloni, classe 2002, è conosciuto sui social come blogger e massimo esponente delle anteprima e news sul programma Uomini e Donne

Intervista esclusiva a Lorenzo Pugnaloni

Il ragazzo, per tre edizioni di fila, ha sempre aggiornato i fan più accaniti del dating show condotto da Maria De Filippi, ma non è tutto: è autore e conduttore di format di intrattenimento come CasaLollo, in onda sui suoi canali social, in cui intervista i volti di punta uscenti dalle varie trasmissioni Mediaset. Scrittore, editore e agente di spettacolo, Lorenzo firma articoli per Libero e per il settimanale Mio e, da poco, è approdato nel mondo radiofonico con TG Lollo per IoRadio, un format estivo di intrattenimento che mira al racconto di vari artisti a proposito della propria ‘estate bollente’ con rivelazioni, news, storie e tanto altro.

Oggi abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere con il giovane studente universitario di Comunicazione, ecco cosa ci ha rivelato in esclusiva Pugnaloni ai microfoni di Comingsoon.it

Salve Lorenzo, lei è conosciuto ormai ovunque sul web per le anteprima su Uomini e Donne. Come ha fatto a contraddistinguersi dai suoi competitor?

"Ciao! Penso che ancora la meritocrazia valga qualcosa, se ci metti passione, dedizione, veridicità e autenticità per forza di cose ti diversifichi; il pubblico non è stupido e per me, fidelizzarlo, è stato importante e decisivo. Quando mi scrivono “Lollo, se non lo leggo da te non ci credo” vuol dire che hai centrato tutto, mai e poi mai tradirei la fiducia delle persone che ogni giorni mi seguono con tanto affetto. Non sono un gossipparo, e non ho nulla contro sia chiaro, piuttosto preferisco dare informazioni oggettive e reali, senza stare a ‘spettegolare’ o insinuare. Ecco, se di una cosa non ne sono certo, preferisco stare zitto. Questa edizione ha regalato un sacco di colpi di scena, quali sono i volti del dating show che ha apprezzato di più? Mentre ne è rimasto deluso da alcuni? Uomini e Donne è il programma più bello del mondo, che ve lo dico a fare (ride, ndr). Al di là del rapporto, lavorativo o semplicemente conoscitivo, che si instaura con la maggior parte di loro, ho apprezzato un sacco le coppie formate da Cristian e Valentina, e da Brando e Raffaella. Li sento spesso, è bello scoprire che, a volte, le sensazioni che hai da casa da telespettatore poi si rivelano esattamente uguali a quando hai modo di conoscerli. In generale, lavoro con diversi di loro e amo far andare avanti chi davvero merita"

Deluso da qualcuno?

"Quello sempre, ma penso faccia parte della vita in generale, perciò si è capitato. Non sopporto la presunzione che alcuni hanno avuto, si sono sentiti “sto’ cavolo” immaginando di arrivare chissà dove, invece sono finiti nel dimenticatoio. In questo mondo ci vuole tanto ad arrivare ma un secondo a sprofondare, soprattutto quando manchi di rispetto alle persone sbagliate. Io non amo innescare liti social né spettacolizzare, piuttosto chiudo tutte le porte, le mie e quelle attorno. Sicuramente Ida e Mario hanno fatto parlare e tuttora girano indiscrezioni di vario tipo, può fornirci un punto della situazione su loro due? Ne ho lette tante in giro, ogni tanto sento Ida ed è una persona davvero genuina, inutile dire che le auguro il meglio. Non stanno insieme nè c’è l’intenzione, ora come ora, di avvicinarsi o di provare a stare insieme. Questo c’è stato soltanto da parte di lui ma è stato un modo per ripulirsi da tutto ciò che è successo, una persona davvero innamorata le avrebbe chiesto di viversi subito al di fuori e non avrebbe omesso una verità confidata, poi, dopo un giorno. È stata una conoscenza, per me, niente di più. Il pubblico deve farsene una ragione e soprattutto deve ridimensionare la situazione. Se davvero vogliono bene a Ida e sperano che una donna, voglio ricordarlo, con un figlio abbia un po’ di serenità dopo storie andate male, devono essere contenti che le cose stiano così e non diversamente."

Temptation Island è alle porte, che cosa si aspetta dalla nuova edizione?

"Non vedo l’ora di stare sul divano e guardare il nostro Filippo Nazionale condurre la trasmissione più aspettata d’estate. Il docu-reality regala sempre emozioni, ci fa divertire, ci fa dimenticare magari che Uomini e Donne arriverà soltanto a settembre. Dovremmo trovare qualche ex corteggiatore o corteggiatrici nei single, ma le sorprese son sorprese perciò mi taccio!"

Pugnaloni, lei intervista un sacco di personaggi uscenti dai programmi firmati Queen Mary, il suo format CasaLollo ha avuto un successo enorme. A cosa è dovuto secondo lei, come si approccia a loro?

"Ci sono puntate che sono andate oltre i 500 mila spettatori, è stata una mossa coraggiosa cambiare il mezzo di diffusione del format: siamo nati in radio, poi ci siamo spostati su YouTube e ora, semplicemente, dove tutti stanno: su Instagram. Devo dire che questo successo in termini di numeri, nessuno è ipocrita perciò non sono qui a dire che non conta, anzi… è tutto, avere un riscontro è fondamentale, positivo o negativo che sia. Il nostro è stato positivo, abbiamo portato contenuti ‘semplici’, non abbiamo mirato chissà a cosa; dunque, le dico che la soddisfazione è anche doppia. Abbiamo ancora tre puntate, poi io e la mia squadra ci fermeremo ma torneremo, assolutamente, a settembre con una seconda edizione".

È rimasto mai deluso da qualche suo ospite?

"Sono rimasto deluso da chi semplicemente non rispetta il lavoro altrui, come già detto. È capitato che qualcuno avesse snobbato l’invito, senza neanche rispondere per educazione, preso poi l’impegno e non presentato più all’ultimo minuto. C’è chi se ne esce con “Non mi va di rilasciare nulla ora”, cosa più che rispettabile e poi, magari, li vedi collegarsi altrove. Sono una persona molto pragmatica, apprezzo di più un no che un girarci intorno senza avere le palle di dire di no. Come dico sempre, non sono un panda da proteggere perciò sopravvivo e vado avanti lo stesso"

Lei è anche un agente di spettacolo e talent manager, com’è Lorenzo in questo ambito? Cosa mira a fare?

"A me piace mettermi in gioco sempre, anche nei contesti in cui potrei sentirmi un pesce fuor d’acqua. Da un anno e mezzo faccio anche questo, miriamo alla qualità più che alla quantità e seguiamo chi davvero merita e chi soprattutto ha le idee chiare. Dicono che sia un mestiere semplice ma non è così, ciò comporta essere attivo 24 h su 24, spostarsi spesso, seguire, supportare e far crescere i propri assistiti. Io ho iniziato per divertimento, ho portato tante idee e, nonostante i vari impegni tra cui l’Università, mi sposto il più possibile ma seguo sempre e tutto anche a distanza. Ci sono sempre dietro ogni personaggio, i risultati si vedono. Per la prossima stagione telefona che personaggi dovremmo aspettarci? Il ‘riciclo’ è il mantra di molti programmi, nel senso spesso e volentieri vediamo “risorgere” volti a noi ormai rimossi. È bello trovare sempre gente nuova, particolare. Quello che, nel mio lavoro, entusiasma più di tutti è quando ti trovi davanti quel qualcosa che ti fa dire “Wow”, quella particolarità di una persona per il carattere, la personalità o il modo di porsi. Ecco, lo spettatore vuole stupirsi, affezionarsi e, ovviamente, divertirsi."

Lorenzo, le piace più essere un personaggio o stare ‘dietro le quinte’?

"Io non mi sono mai etichettato nella vita privata, figuriamoci in quella pubblica. Sono uno che non si limita e sta in più campi; ovvio, posso dirle che in tutti i progetti in cui sono coinvolto la parte autoriale che è in me prevale sempre. Mi piace creare, inventare, scrivere, so dare davvero tanto. Che sia nell’editoria, nella TV o nel Cinema per me non fa differenza… la creatività, l’autenticità fanno parte di me. Non sono mai banale e scontato."

Da poco è approdato a IoRadio portando un suo prodotto, ideato e condotto. Quali sono state le motivazioni di tale scelta?

"Il programma, una striscia di appena 10 minuti, è nata con l’obiettivo di legare vecchia e nuova stagione televisiva; un po’ per nostalgia nel pensare di lasciare chi mi segue “vedovo” del nostro pane quotidiano, ovvero l’intrattenimento. L’estate può sembrare un momento morto ma non è così, noi racconteremo la parte tipica della Summer Life: la parte più bollente, i progetti, gli amori, le cotte dei vari volti che saranno ospiti. Dal lunedì al venerdì ore 09.15 su IoRadio!"

Con i suoi fan condivide anche la quotidianità, lontana dal lavoro. Come definisce questo periodo della sua vita?

È stato un periodo particolare, io poi sono uno negativo in tutto, pessimista. Utilizzo questa filosofia di vita per non rimanere deluso dopo e dico: “facciamo che va male, poi se non è così meglio”. Sentimentalmente parlando non sono ancora scesi i petali rossi per me (ride, ndr); quando sento qualcosa per qualcuno (e anche qui non faccio differenze se si tratta di una ragazza o di un ragazzo, perché se la vita mi dà 100 non capisco perché debba prendermi solo 50), non riesco a far finta di niente, neanche se capisco che non sia reciproco e ricambiato. È capitato, pazienza; si va avanti. So di valere tantissimo e sono sicuro che arriverà quando meno me lo aspetto. Stare lì tutti i giorni a pensarci non serve a niente.

Nonostante stia facendo mille, che progetti ci sono in cantiere per settembre?

"Sì, assolutamente. Uno riguarderà il mio giornale online, LolloMagazine, sarà una rivoluzione perché abbineremo a lui un sito web, un progetto editoriale che lo completi e gli dia la dignità che merita. Per la mia attività di casa editrice anche, ogni anno mi piace rinnovare, migliorare e cambiare qualcosa. Poi, ci sono altri ambiti che potrebbero aspettarmi. Ancora nulla di decisivo, mi sono state proposte diverse cose e magari ci penserò quando sarò sdraiato al mare a prendere il sole o in piscina a rilassarmi un po’."