Ilary Blasi, ufficializzato l'amore con Bastian Muller e non manca una frecciatina all'ex marito Francesco Totti

Per la conduttrice televisiva Ilary Blasi è oramai chiaro che il capitolo Francesco Totti è chiuso: via al nuovo amore con Bastian Muller, ma non può mancare una frecciatina all'ex. Vediamo insieme cosa è successo.

Sembra che finalmente l'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller abbiano ufficializzato il loro amore: l'annuncio è arrivato direttamente sui social, dalle stories su Instagram della conduttrice.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia, è ufficiale...ma non manca qualche frecciatina per Totti

I due si sono conosciuti verso novembre e per tutto il mese di dicembre sono stati seguiti e paparazzati dai fotografi, mentre si godevano la relazione durante le vacanze invernali. Ma non hanno mai postato nulla sui social, né rilasciato dichiarazioni. Dopo la Thailandia, la coppia è volata a Parigi e in queste ore, per la prima volta, Ilary Blasi ha pubblicato una foto di coppia con l'imprenditore tedesco.

Nelle sue stories su Instagram, la conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato uno scatto dove si vedono le sue gambe appoggiate su quelle di Bastian Muller in un'automobile, con la mano di Bastian appoggiata sul suo polpaccio. Con questa foto la notizia del loro amore diventa davvero ufficiale. Inoltre, la showgirl ha pubblicato anche una foto con la romantica cena per due che stava per avere luogo.

Questo è un chiaro segnale all'ex marito Francesco Totti: dopo la fine del loro matrimonio, Ilary Blasi non è più sola, né infelice, ma ha intenzione di godersi la vita al fianco del suo nuovo compagno e non si nasconderanno più. Dopotutto, anche Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi sono da mesi usciti allo scoperto, dopo l'evento dei Global Soccer Awards in Quatar, dove hanno sfilato sul red carpet, insieme come una coppia.